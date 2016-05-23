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بالفيديو والصور.. الجيش العراقى يبدأ عملية عسكرية لطرد داعش من الفلوجة

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بالفيديو والصور.. الجيش العراقى يبدأ عملية عسكرية لطرد داعش من الفلوجة بالفيديو والصور.. الجيش العراقى يبدأ عملية عسكرية لطرد داعش من الفلوجة
اشتعلت سماء مدينة الفلوجة العراقية من شدة القصف والغارات، وراجمات الصواريخ بعد دقائق من أعلن القوات ليلة الأحد، انطلاق عملية عسكرية طال انتظارها لتحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.
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>وكتب رئيس العراقية، حيدر العبادى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى توتير: " على بركة الله وبعونه وبالاتكال على الله نبدأ عملية تحرير الفلوجة ..وما النصر إلا من عند الله .. لقد دقت ساعة تحرير الفلوجة واقتربت لحظة الانتصار الكبير وليس أمام داعش إلا الفرار"

وأضاف العبادى: "نعلن لأبناء شعبنا العزيز أن علم العراق سيرتفع عاليا فوق أرض الفلوجة".

ونشرت وسائل إعلام عراقية صورًا وفيديوهات لرجمات الصواريخ وهى تستهدف منطقة النعيمية وأطراف حي الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة.


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الجيش العراقى يبدأ عملية عسكرية لطرد داعش من الفلوجة (3)

الجيش العراقى يبدأ عملية عسكرية لطرد داعش من الفلوجة (4)

الجيش العراقى يبدأ عملية عسكرية لطرد داعش من الفلوجة (5)
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مصر 365

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