أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فى تصريحات للقناة.. وزير الطيران يواجه CNN بموقف مصر من حادث الطائرة

Google+ Print
فى تصريحات للقناة.. وزير الطيران يواجه CNN بموقف مصر من حادث الطائرة فى تصريحات للقناة.. وزير الطيران يواجه CNN بموقف مصر من حادث الطائرة
قال شريف فتحى وزير الطيران، إنه إذا أثبت التحقيق أن الخطأ سببه الخطوط الجوية المصرية فسيقف ويتحدث علانية ويقول إن أخطأت لأن الجميع يرتكبون أخطاء، مؤكدا أن مصر تعمل مع جميع القوى العالمية لجعل مصر آمنة.

وأكد وزير الطيران فى تصريحات لـ CNN، أنه أصدر توجيهات إلى كل الأطراف عن مدى حساسية الأمر ومدى السرعة التى ترغب فيها مصر فحص الحطام، مشيرا إلى أن عملية نشر قائمة ركاب الطائرة أدت لحدوث مضايقات وأن مصر لا تنشر قائمة الركاب عندما يكون الأشخاص على قيد الحياة ولن تنشرها عندما يكونوا في وضع كهذا وأنها ملتزمة بالإجراءات الصحيحة، ولن تنشر قائمة الركاب إلى أن يصلها أمر أو يسمح لها من الجهة المسؤولة فى وزارة العدل أو الجهة المسؤولة عن الجانب القانونى.

وتابع وزير الطيران: "أعتقد أن الشخص الذي يتهمنا بإخفاء شىء ما عليه أن يثبت ذلك، لأننى أسمع بشكل مستمر ادعاءات من كل اتجاه ويجب علينا أن ندافع عن أنفسنا... على العكس، أرحب بأن أى شخص لديه أى ادعاء أن يأتى بحقائق وعندها تكون مسؤوليتى أن أرد عليه".

عم قائد الطائرة المنكوبة لـ"خالد صلاح": سنقاضى مروجى شائعة انتحاره
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»