فى تصريحات للقناة.. وزير الطيران يواجه CNN بموقف مصر من حادث الطائرة

قال شريف فتحى وزير الطيران، إنه إذا أثبت التحقيق أن الخطأ سببه الخطوط الجوية المصرية فسيقف ويتحدث علانية ويقول إن مصر أخطأت لأن الجميع يرتكبون أخطاء، مؤكدا أن مصر تعمل مع جميع القوى العالمية لجعل مصر آمنة.

وأكد وزير الطيران فى تصريحات لـ CNN، أنه أصدر توجيهات إلى كل الأطراف عن مدى حساسية الأمر ومدى السرعة التى ترغب فيها مصر فحص الحطام، مشيرا إلى أن عملية نشر قائمة ركاب الطائرة أدت لحدوث مضايقات وأن مصر لا تنشر قائمة الركاب عندما يكون الأشخاص على قيد الحياة ولن تنشرها عندما يكونوا في وضع كهذا وأنها ملتزمة بالإجراءات الصحيحة، ولن تنشر قائمة الركاب إلى أن يصلها أمر أو يسمح لها من الجهة المسؤولة فى وزارة العدل أو الجهة المسؤولة عن الجانب القانونى.

وتابع وزير الطيران: "أعتقد أن الشخص الذي يتهمنا بإخفاء شىء ما عليه أن يثبت ذلك، لأننى أسمع بشكل مستمر ادعاءات من كل اتجاه ويجب علينا أن ندافع عن أنفسنا... على العكس، أرحب بأن أى شخص لديه أى ادعاء أن يأتى بحقائق وعندها تكون مسؤوليتى أن أرد عليه".

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