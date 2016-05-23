اقرأ ماذا قال وزير الرى عن استيراد مصر 30 مليار متر مكعب من المياه

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تستورد نحو 30 مليار متر مكعب من المياه فى صورة منتجات غذائية، مشيراً الى أننا تعدينا خط الفقر المائى وتلبية احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية سيكون من خارج الحدود، خاصة القمح والمحاصيل الزيتية.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه لابد من التعاون مع دول حوض النيل، واستيراد تلك المحاصيل من هذه الدول لتحقيق المنفعة والمصالح المشتركة.

وأشار عبد العاطى إلى أنه يتم إعادة تدوير المياه مرتين حتى تكفى احتياجات مصر المائية، مشيراً إلى أن حصتنا المائية من نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب ويتم إعادة استخدامها حتى تصل 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى الـ 30 مليار متر مكعب التى نحتاجها لتأمين غذائنا لتصل كمية المياه التى نحتاجها إلى حوالى 110 مليار متر مكعب.

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