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القرضاوى معلقا على أزمة الإخوان: "كم من جماعات وحركات أصابها الطغيان"

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القرضاوى معلقا على أزمة الإخوان: "كم من جماعات وحركات أصابها الطغيان" القرضاوى معلقا على أزمة الإخوان: "كم من جماعات وحركات أصابها الطغيان"
علق يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" على أزمة الإخوان الأخيرة وقرارات الفصل، بالهجوم على قيادات جماعة الإخوان الحالية.

وقال القرضاوى فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"كم من جماعات وحركات أصابها الطغيان الخارجى، أو التمزق الداخلى، أو الفتور والذبول، وفقدان المبادرة والتجديد نتيجة لمطامح أفراد فيها أبوا أن يخلوا مكانهم لغيرهم، ناسين أن الأرض تدور، وأن الفلك يسير، وأن العالم يتغير".

كانت جماعة الإخوان، جمدت عضوية عدد من قياداتها فى مقدمتهم عمرو دراج، ويحيى حامد.

"الإخوان" تأكل نفسها.. الجماعة توقف لأول مرة الأمين العام ونائب المرشد عن عملهما وتحيلهما للتحقيق.. واللجنة الإدارية تبلغ قيادات اسطنبول بعدم الاستجابة للقرار.. وتتوعد مكتب لندن بإجراءات عقابية

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