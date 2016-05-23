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المجلس الصحي السعودي يوقع مذكرة تعاون مع جمعيتين علميتين لدعم البحث

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وقّع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي د. يعقوب بن يوسف المزروع اتفاقيتين مع جمعيتين علميتين واللتين تندرجان ضمن برنامج «تشاور» وذلك على هامش المعرض الصحي السعودي الذي اختتمت فعالياته مؤخرا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الجناح المخصص للمجلس.

حيث تم التوقيع مع الجمعية للرعاية الصحية للطب المبني على البراهين، ووقع المذكرة رئيسها د. توفيق بن أحمد خوجة، كما وقع مذكرة تعاون الجمعية السعودية للخدمة الاجتماعية الصحية عضو مجلس الإدارة د. محمد بن محسن إسحاق، وحضر توقيع مذكرة التعاون د. عبدالله بن عوض الحريري الأمين العام المساعد للمجلس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعيات.

وتأتي هاتان الاتفاقيتان لتأكيد الأمانة العامة للمجلس وحرص الجمعيات على فتح آفاق التعاون والعمل المشترك في مجال البحوث والخدمات الاستشارات أو المشورة العلمية، والتعاون في مجال البحث العلمي، وتشجيع البحوث والدراسات، وإتاحة الفرص للباحثين وتزويدهم بالمعلومات المتوفرة وفق الإمكانيات المتاحة، وكذلك التعاون والمشاركة في بعض النشاطات واللجان العلمية، وتبادل المواد العلمية.

وأكد د. المزروع على أن التوقيع مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية للطب المبني على البراهين والجمعية السعودية للخدمة الاجتماعية الصحية يعتبر إضافة جديدة في مجال التعاون المثمر بين المجلس الصحي السعودي والجمعيات العلمية، وهو تأكيد لإستراتيجية الخدمات الصحية على أهمية التعاون والتكامل بين القطاع الحكومي ممثلاً بالمجلس والجمعيات الأهلية ممثلة بمجالس إدارتها، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها القطاعات الصحية خاصةً في هذه المرحلة التي تتطلب نقلة نوعية وتغييرا في الأسلوب لتكون أكثر فاعلية في ظل رؤية 2030 وفي جميع المجالات.

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