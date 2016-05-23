بالفيديو - برشلونة يقتل حلم إشبيلية ويتوج بكأس إسبانيا

إفي): فاز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا بالفوز على إشبيلية 2-0 في النهائي الذي أقيم على ملعب فيسنتي كالديرون في العاصمة مدريد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي قبل أن يتقدم خوردي ألبا للكتلان في الدقيقة 97 قبل أن يعزز نيمار في الدقيقة 123، بصناعة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشهدت المباراة 3 بطاقات حمراء، الأولى كانت لخافيير ماسكيرانو في الدقيقة 36 بعد عرقلة مهاجم بطل الدوري الأوروبي المنفرد كيفن جاميرو.

ومع الدقيقة 90، خرج متوسط ميدان إشبيلية إيفر بانيجا مطرودا قبل أن يطرد زميله دانييل كاريكو في الدقيقة 122.

وبهذا، يتمكن البلاوجرانا من الجمع بين الثنائية المحلية للعام الثاني على التوالي، المرة السابعة في تاريخه، بعدما فاز بلقب الليجا الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أنها المرة الثانية التي يحقق فيها الفريق هذا الإنجاز، بعد موسمي 1951-52 و1952-53.

وحقق برشلونة اللقب للمرة الـ28 في تاريخه ليواصل الانفراد بالرقم القياسي للفوز بالكأس خلال 38 مشاركة في المباراة النهائية.

في المقابل، فشل إشبيلية في إضافة اللقب السادس لخزائنه خلال مشاركاته الـ8 في النهائي منذ آخر تتويج له في عام 2010 على حساب أتلتيكو مدريد.

بدأت المباراة بنسق سريع بين الفريقين وجاء التهديد الأول عبر المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز في الدقيقة الثامنة بعدما استلم تمريرة رائعة من أندريس إنييستا على حدود المنطقة ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سرخيو ريكو.

انحصرت المباراة في أغلب فتراتها في هذا الشوط في منتصف الملعب ولم تكن هناك هجمات خطيرة على كلا المرميين، حتى جاءت الدقيقة 37 لتشهد طرد المدافع الأرجنتيني للبلاوجرانا خابيير ماسكيرانو بعدما أعاق الفرنسي كيفن جاميرو من الانفراد بمرمى تير شتيجن من على حدود المنطقة.

وسدد الأرجنتيني إيفر بانيجا الركلة ببراعة من فوق الحائط البشري ليبعدها الحارس الألماني ببراعة.

وكاد الفريق الكتالوني أن يتقدم في النتيجة قبل دقيقة من النهاية براسية جيرارد بيكيه الذي قابل ركنية راكيتيتش ولكن كرته علت عارضة ريكو بقليل.

واصل برشلونة ضغطه في الرمق الأخير من الشوط وسدد الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة قوية اصطدمت بدفاع الفريق الأندلسي وخرجت لركنيه لم تسفر عن شيء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني أقحم لويس إنريكي المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو بدلا من الكرواتي إيفان راكيتيتش لتدارك الأمور بعد طرد ماسكيرانو.

وكاد الأرجنتيني بانيجا أن يتقدم للأندلسيين في الدقيقة 49 بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بقدم بيكيه واصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى تير شتيجن لتضيع فرصة هدف أول.

وسقط ميسي بعد إصطدام قوي مع مدافع إشبيلية، كاريكو، ليدخل طبيب الفريق لعلاجه ولكنه أكمل المباراة دون اي مشاكل (ق53).

لم تتوقف متاعب لويس إنريكي عند هذا الحد بل إنه إضطر لإخراج ماكينه أهداف الفريق، لويس سواريز، في الدقيقة 56 لإصابته بشد عضلي، وينزل بدلا منه البرازيلي رافينيا ألكانتارا.

شهد الشوط الثاني تراجعا في أداء لاعبي برشلونة الين تراجعوا أكثر للخلف لاسيما بعد طرد ماسكيرانو وخروج سواريز وهو ما أعطى الفرصة للاعبي إشبيلية للضغط على الفريق الكتالوني.

توترت أجواء المباراة قبل النهاية بدقيقتين بعدما طالب لاعبو برشلونة باحتساب خطأ على عادل رامي لاعب إشبيلية بعدما جذب إنييتا من يده لأنه كان لديه إنذار وهو ما كان يعني طرده ولكن الحكم أمر باستئناف اللعب مما دفع لاعبي البلاوجرانا للاعتراض ليشهر معها الحكم البطاقة الصفراء في وجه ألفيش وإنييستا نفسه.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الارجنتيني بانيجا بعدما أعاق نيمار وهو في طريقه للانفراد بمرمى ريكو لتتساوى الكفتين من جديد.

وسدد ميسي الركلة الرحة لتمر من فوق الحائط ولكن ريكو يخرجها لركنية. (3+90) مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والاحتكام لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، بدت الأمور هادئة بين الفريقين حتى تمكن جوردي ألبا من وضع البلاوجرانا في المقدمة بعد تمريرة رائعة من ميسي لألبا المنطلق من الخلف داخل المنطقة ليسدد كرة بيسراه فشل ريكو في التعامل معها وسكنت الشباك. (ق97).

وبعد مخالفة على الفريق الأندلسي من أمام منطقة الجزاء من اليمين، نفذ ميسي ركلة حرة قوية مرت من فوق الحائط البشري وتصدى لها ريكو ببراعة (ق102).

واصل برشلونة ضغطه بعد الهدف وكاد أن يتقدم بهدف ثان من رأسية بيكيه القوية ولكن ريكو واصل تألقه وأبعد الكرة لركنية (ق104).

كاد نيمار بعد تمريرة عرضية رائعة من إنييستا أن يضاعف النتيجة بكرة رأسية ولكن ريكو أمسك الكرة بثبات (ق118).

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه البرتغالي كاريكو الذي اعترض على قراره باحتساب خطأ لميسي.

واستغل لاعبو البولاجرنا الأمر ليواصل ميسي لمساته السحرية بتمريرة داخل المنطقة لنيمار الذي وضع الكرة على يسار ريكو (4+120) ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا تتويج برشلونة باللقب.

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