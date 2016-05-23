تقرير في الجول - 10 أرقام من نهائي الكأس بين برشلونة وإشبيلية.. ' رقم فريد لميسي '

توج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية. ليختم موسمه بالثنائية المحلية. تتويج كُتب معه 10 أرقام.

برشلونة فاز على إشبيلية بثنائية مقابل لاشيء في مباراة مثيرة استمرت حتى الـ120 دقيقة. (طالع التفاصيل)

ويستعرض FilGoal.com أبرز 10 أرقام تحققت من تتويج برشلونة.

(1) لأول مرة ينجح برشلونة في التسجيل في الأوقات الإضافية في النهائي منذ هدف لويس فيجو في مرمى ريال بيتيس عام 1997.

(2) لأول مرة يتمكن ليونيل ميسي من صنع هدف في نهائي الكأس. لعب 6 نهائيات فاز بـ4 وخسر مرتين ولم ينجح في الصناعة إلا أمام إشبيلية.

(3) أصبحت البطاقة الحمراء التي حصل عليها مدافع برشلونة خافيير ماسكيرانو في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول هي أسرع بطاقة حمراء في تاريخ كأس ملك إسبانيا.

(4) ماسكيرانو هو اللاعب الوحيد في صفوف برشلونة الذي حصل على البطاقة الحمراء مرتين هذا الموسم، حيث كانت البطاقة الأولى أمام فريق إيبار في الدوري.

(5) لأول مرة في تاريخ خافيير ماسكيرانو يتعرض للطرد مرتين في موسم واحد.

(6) أصبح لاعب إشبيلية جريزجورز كريشوفياك هو أول لاعب بولندي يخوض نهائي كأس ملك إسبانيا.

(7) إيفير بانيجا هو ثاني لاعب من إشبيلية يتعرض للطرد في نهائي كأس ملك إسانيا بعد المهاجم المالي فيريدريك عمر كانوتيه عام 2007 أمام خيتافي.

(8) بانيجا أصبح اللاعب رقم 15 الذي يتعرض للطرد أمام برشلونة هذا الموسم في جميع البطولات.

(9) في آخر 7 مباريات لبرشلونة شارك ليونيل ميسي في 12 هدفا للفريق الكتلوني بإحرازه 4 وصناعة 8 أهداف.

(10) نيمار دا سيلفا هو أول لاعب يسجل في نهائي كأس ملك إسبانيا للعام الثاني على التوالي منذ أوسكار فالديز مع فالنسيا عام 1971 - 1972.