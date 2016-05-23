تيار المستقبل اللبنانى يعلن فوز لائحته بالانتخابات البلدية فى صيدا

أعلن تيار المستقبل اللبنانى أن النتائج الأولية أظهرت فوز لائحة "إنماء صيدا" المدعومة من التيار برئاسة رئيس بلدية صيدا الحالى المهندس محمد السعودي، وذلك فى الانتخابات البلدية التى أقيمت بالمدينة الواقعة جنوب البلاد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئيس تيار المستقبل اللبنانى سعد الحريري، أن الحريرى زار مساء أمس الأحد، مدينة صيدا وشارك فى الاحتفالات بفوز لائحة "إنماء صيدا".

وقال الحريرى "مبروك لصيدا هذا العرس الانتخابى الديمقراطى ونحن على ثقة وأمل أن الفوز سيكون حليف لائحتنا".. واصفا الانتخابات التى جرت اليوم بـ "أنها عرس لصيدا ولروح الديمقراطية الموجودة فيها وعند أهلها".. وتابع " صيدا اقترعت اليوم وان شاء الله ستكون النتيجة لرئيس البلدية محمد السعودي".

وأضاف أنه "منذ اليوم الأول كان واضحا أن بعض القوى السياسية لم تكن تريد الانتخابات البلدية، فيما كانت كل الخطوات التى قام بها وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، مشكورا، بالتنسيق معنا كى نحث كل القوى السياسية لإجراء هذه الانتخابات".

ووجه الحريري، كلمة إلى والده رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري- المولود فى صيدا -، قائلا "نقول للرئيس الشهيد رفيق الحريرى هذه صيدا التى أحبتك، ولبنان الذى أحبك، من بيروت وإلى طرابلس".

من جانبه، وجه أمين عام التنظيم الشعبى الناصرى الدكتور أسامة سعد، الذى يدعم اللائحة المنافسة للائحة المستقبل، التحية لرئيس لائحة "صوت الناس" المهندس بلال شعبان، ولأعضاء اللائحة والمتطوعين بالحملة الانتخابية، على الجهد الذى قدموه من أجل إنجاز تغيير، من شأنه النهوض بالمواطنين وتحسين المستوى المعيشي.

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