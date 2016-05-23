الصين تسعى لإدخال خدمات شبكة "بايدو" للملاحة فى مصر والسعودية

أكد مدير هيئة الصين للملاحة بالأقمار الصناعية، ران تشنغ تشي، أن بلاده تسعى للترويج لنظام "بايدو" للملاحة وتحديد المواقع بالأقمار الصناعية، فى الدول العربية، خاصة ( مصر ، والمملكة السعودية )، حتى يتم إدخال خدمات شبكة "بايدو" لديها.

وقال تشنغ تشى - فى تصريحات أدلى بها فى المؤتمر الصينى السابع للملاحة بالأقمار الصناعية، الذى استضافته مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان بجنوب الصين - إن التعاون مع البلدين وغيرهم من العالم العربى سيكون من خلال التبادل التكنولوجي، والبرامج التدريبية وتعزيز التطبيقات التى تعتمد على نظام "بايدو".

يذكر أن الرئيس الصيني، شى جين بينغ، صرح فى خطاب ألقاه بمقر الجامعة العربية، خلال زيارته إلى مصر - يناير الماضى - أنه تم الاتفاق مع الجامعة، على إدخال نظام "بايدو" إلى البلدان العربية وعقد أول منتدى عربى - صينى للتعاون من خلال "بايدو" خلال العام القادم.

وقالت الهيئة الصينية، أن أحدى أهم أهداف المنتدى، سيكون مساعدة الدول العربية على فهم نظام "بايدو" وإنجازاته ومميزاته بشكل أفضل، علاوة على تعزيز التطبيقات التى تعتمد عليه، فى عدد من القطاعات المدنية من ضمنها التعدين وصناعة الزيوت والزراعة و تنظيم وإدارة المرور ومشروعات الحضرنه.

وأكدت الهيئة أن الصين تعتزم إطلاق 30 قمرا صناعيا خاصا بنظام "بايدو" للملاحة فى إطار خطتها الخمسية 2016-2020، مشيرة إلى أن 18 منهم سيتم إطلاقهم إلى الفضاء قبل حلول عام ،2018 وذلك لتغطية الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، وطريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين.

وأطلقت الصين حتى الآن 22 قمرا خاصا بشبكة "بايدو"، الذى كان أول قمر تابع له أطلق فى عام 2000، لتوفير بديل لأنظمة الملاحة الأجنبية عبر الأقمار الصناعية، ثم وفى ديسمبر عام 2012 بدأ النظام بتقديم خدمات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت والرسائل القصيرة للصين وبعض المناطق فى آسيا والمحيط الهادئ.

وستتكون شبكة "بايدو" من 35 قمرا صناعيا، خمسة منها فى المدار الثابت للأرض، حيث من المخطط أن تكون الشبكة مكتملة تماما بحلول عام 2020.

ويوجد بالعالم حاليا أربعة نظم ملاحية عبر الأقمار الصناعية وهى (بايدو الصينى - نظام تحديد المواقع العالمى الأمريكى جى بى اس - قلوناس الروسى - جاليليو الأوروبي).

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