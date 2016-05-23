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رسوم الكاريكاتير في مواجهة الفكر المتطرف

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أطلقت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية المسابقة الوطنية (رسوم الكاريكاتير في مواجهة الفكر المتطرف ) .

أوضح ذلك مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، مبيناً أن هذه المسابقة الوطنية تأتي في إطار الشراكة الفاعلة مع الجمعية للكاريكاتير والرسوم المتحركة , وهي مطروحة للرسامين الهواة والمحترفين في جميع أرجاء الوطن إيماناً منها بأهمية التوعية للفرد والمجتمع وضرورة الإسهام في تنمية فكر الشباب وبيان خطورة الفكر المتطرف .

وأضاف أنه سيتم ضمن فعاليات هذه المسابقة إقامة معرض متنقل بين الرياض وجدة والدمام لكل الرسومات المشاركة في المسابقة بعد نهايتها وعلى هامشها يقام مرسم للأطفال.

وبين اللواء المرعول أن تتويج الفائزين أصحاب المراكز الثلاثة سيتم أثناء الاحتفال باليوم الوطني للمملكة , حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 15،000ريال مع شهادة تقدير ودرع ، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 10،000ريال مع شهادة تقدير ودرع ، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 5،000ريال مع شهادة تقدير ودرع ،مع نشر أجمل (30) مشاركة على صفحات أبرز الصحف المحلية .

وأفاد بأن المواصفات الفنية للأعمال هي أن تكون لوحات الكاريكاتير أصلية فكرة ورسماً وموضوعاً ( ليست منقولة ولا مقتبسة )، وأن يكون محتواها الفني من إبداع المتسابقين، وأن تكون الخطوط الخارجية مرسومة بالحبر الأسود ( يدوي أو رقمي )، وأن تكون ملونة ( يدوي أو رقمي )، وأن ترسل الأعمال بدرجة وضوح لاتقل عن dpi300 ولاتزيد عن dpi500 ، وأن تكون مناسبة للتكبير والطباعة على ورق A3 بوضوح عالٍ .

وبين اللواء المرعول أن شروط المسابقة تتضمن أن تعبر الأعمال عن أهمية محاربة التطرف والأثر الإيجابي للتصدي للتطرف على الفرد والمجتمع بشكل عام، وأن تصور أعمال المتسابقين الآثار السلبية للتطرف بمختلف أشكاله، وترسل مشاركات المتسابقين على الإيميل ksacaricature@gmail.com ، ولا تقل لوحات كل متسابق على 2 ولا تزيد على 4، وتوضيح الاسم الثلاثي وعناوين الاتصال لكل متسابق في الإيميل المرسل ، لافتا إلى أن المشاركات ستقفل في تاريخ 1437/10/30هـ ، وتعلن النتيجة في نهاية شهر ذي القعدة، وستكون ملكية الحقوق لكافة الأعمال المشاركة في المسابقة للوزارة للاستفادة منها في برامجها التوعوية.

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