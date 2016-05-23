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عبور 80 سفينة قناة السويس بحمولة 4.6 مليون طن خلال يومين

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عبور 80 سفينة قناة السويس بحمولة 4.6 مليون طن خلال يومين عبور 80 سفينة قناة السويس بحمولة 4.6 مليون طن خلال يومين
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة شهدت عبور 80 سفينة بحمولة 4 مليون و600 ألف طن بضائع متنوعة من الاتجاهين، وذلك خلال اليومين الماضين من السبت وحتى أمس الأحد، حيث شهدت القناة من الشمال عبور 35 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن، كما عبرت من الجنوب 45 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم السبت عبور 41 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن، حيث عبرت من الشمال 15 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات البنمية MSC SVEVA بحمولة 196 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، كما عبرت من الجنوب 26 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM JULES VERNE بحمولة 179 الف طن

وأشارت التقارير إلى أن أمس الأحد عبرت القناة 39 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC NEWYORK بحمولة 182 الف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و100 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترولNEPTUN التى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 164 ألف طن.


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