بالصور.."ثقافة الدقهلية" تحى حفل إنشاد دينى بمناسبة ليلة النصف من شعبان

أقام إقليم شرق الدلتا ومديرية الثقافة بالدقهلية، بحضور حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، احتفالية لإحياء ليلة النصف من شعبان، وتحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى ، بالتنسيق مع قطاع الأزهر، والإدارة العامة للتنمية البشرية، وذلك بديوان عام المحافظة.

ويأتى إقامة هذا الاحتفال فى مبادرة من قطاع ثقافة الدقهلية لإحياء هذه الليلة بالابتهالات الدينية والأناشيد والأغانى ، بإشراف الدكتور إيهاب الزهرى رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وعاطف عميرة مدير عام الثقافة بالدقهلية، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة.

وتضمن برنامج الاحتفالية بعد الافتتاح بالقرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن ، تقديم العديد من الفقرات شملت "موال تحويل القبلة ، أغنية إلى رحاب يثرب، أغنية برضاك، ابتهالات، أغنية أم أيمن، أغنية أنت فينا، أغنية عليك سلام الله، أغنية صلاة النبي، أغنية قمر سيدنا النبي، أغنية صلوا على سيدنا النبي، أغنية طولت السجدة، أغنية كيف العمل يا أحمد" قدمتها فرقة الإنشاد الدينى بإقليم شرق الدلتا الثقافي.

وحضر الاحتفالية اللواء أحمد صالح مساعد مدير أمن الدقهلية، والشيخ السيد محمود سراج رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى سكرتير عام مساعد مشرف المنطقة الجنوبية، واللواء أحمد رأفت سكرتير عام مساعد مشرف المنطقة المركزية والقيادات التنفيذية، ووكلاء الوزارات، ومديرى المديريات ومديرى الإدارات بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وفى نهاية الاحتفالية وجه محافظ الدقهلية التهنئة للجميع بمناسبة النصف من شعبان، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك ،وأشاد بالحفل والقائمين عليه فى قطاع الثقافة والإدارة العامة للتنمية البشرية.

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