رئيس"مياه الشرب والصرف"بالقناة:لجنة لتقييم أوضاع المحطات وتحديد احتياجاتها

قرر اللواء محمود طه عبد اللطيف، رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، تفعيل قرارات الاجتماع الذى عقد بالشركة، برئاسة المهندس سيد محجوب، رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب.

وقال بيان للشركة اليوم، أنه تمت مناقشة موضوعات تخص الصرف الصحى ومياه الشرب كانت بدايتها بمحطة مياه القنطرة غرب الكبرى، وتم تكليف المقاولون العرب بدراسة الملاحظات وتلافيها وإضافة الأعمال المطلوب سداد قيمتها.

وأشار طه إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - جهاز الإسماعيلية - شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وسوف تختص هذه اللجنة بتقييم الوضع الفنى الراهن لمحطات "السبع آبار - الكيلو 11- هاويس سرابيوم" وتحديد احتياجات الإصلاح.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم جهات الاختصاص لمعاينة محطات الصرف الصحى "البلاح -أبو سلطان" وتقييم الوضع الراهن فى ضوء التعاقد مع الهيئة القومية، على أن يتم نقل مسئولية التشغيل والصيانة بذات القواعد التى تم الاتفاق عليها بالمحطات السابقة وسوف تقوم اللجان بإعداد تقاريرها فى موعد غايته 15 يوما.

- رئيس شركة مياه القناة: إنهاء مشكلة صرف المجاورة السابعة بالقنطرة غرب