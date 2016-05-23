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"صحة الشرقية" توجه بتوفير أطباء غسيل كلوى وباطنة وتنفس صناعى لمستشفى الصوفية

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"صحة الشرقية" توجه بتوفير أطباء غسيل كلوى وباطنة وتنفس صناعى لمستشفى الصوفية "صحة الشرقية" توجه بتوفير أطباء غسيل كلوى وباطنة وتنفس صناعى لمستشفى الصوفية
كلف الدكتور محمد سرحان، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إدارة الطب العلاجى بالمديرية بسرعة توفير أطباء غسيل كلوى وباطنة لتغطية العجز بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الصوفية، وتوفير جهاز تنفس صناعي للحضانات و 20 سريرا لإقامة المرضى بالأقسام الداخلية .

كان وكيل الوزارة، زار مساء أمس الأحد، مستشفي الصوفية بمركز أولاد صقر، يرافقة الدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ، و تفقد خلالها أقسام الطوارئ والاستقبال وقسم الغسيل الكلوي والحضانات، ولاحظ العجز بهما.

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