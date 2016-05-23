نقيب الصيادين بكفر الشيخ: ننتظر وصول جثمان الصياد الخامس مساء اليوم

قال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفرالشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، إن أهالى الصياد "حسن بدوي السمار"، الذي تم انتشال جثمانه، مساء أمس الأحد، من مياه البحر المتوسط بمطروح ، توجهوا لمستشفى مطروح العام لاستلام جثمان الصياد، ومن المنتظر وصول جثمان الصياد ،مساء اليوم الإثنين ، بعد العرض على نيابة مطروح ، لدفنه فى مقابر العائلة بقرية برج مغيزل.

وأضاف نصار، أن عمليات البحث مستمرة عن جثامين الصيادين، عصام عصام البهلوان وعلى أحمد السمار،ضمن الـ7 صيادين الذين غرقوا في مياه البحر المتوسط وكانوا على متن مركب الصيد "أبو كرم" ، ولم ينج إلا الصياد الثامن محمد عمر عشوش من الموت لتقذفه الأمواج خارج الشاطئ.

انتشال الجثة الخامسة لضحايا مركب "أبو كرم" الغارقة قبالة شواطئ مطروح

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