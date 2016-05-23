«رشّة» فلفل تسلب عميل بنك 20 ألف درهم

أحالت النيابة العامة في دبي 4 آسيويين لمحكمة الجنايات بعد اتهامهم بالسرقة في الطريق العام بالإكراه، حيث خططوا لسرقة المجني عليه (ج.ك)، الذي كان عائداً من أحد البنوك وبحوزته 20 ألف درهم، وباغتوه برش عينيه بمسحوق الفلفل، ثم اعتدوا عليه بمطرقة بلاستيكية وأسقطوه أرضا، وأخذوا الأموال ولاذوا بالفرار.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنه في صباح 29 مارس الماضي، كان متجها للبنك لصرف شيك مالي بالقيمة المذكورة، وأنه عندما كان متوجها لسيارته للمغادرة، جاء شخص من خلفه، ورشه بمادة الفلفل على عينيه، مشيرا أنه كان يرتدي نظارة، فلم يصب بشكل كامل، وأنه حاول المقاومة، ثم فوجئ بشخص آخر يقوم بالاعتداء عليه بمطرقة، ثم أصيب برأسه ويده، ورأى المتهمين يهربون في اتجاهات مختلفة وأنه لم يستطع الإمساك بهم.

وأفاد شاهد بالقضية عريف في شرطة دبي، أنه وردتهم معلومات بوجود أفراد يتقاسمون بعض المبالغ المالية، المتحصلة من جريمة سرقة، من أحد العملاء ببر دبي، بذات الأسلوب الإجرامي الذي حدث للمجني عليه، وأنه تم الاستدلال على مكان أحد المتهمين حيث ضبط بسيارته في منطقة ديرة، واعترف بما ارتكب من جريمة، كما أرشد عن المتهمين الآخرين الذين ضبطوا لاحقا في منطقة السطوة.

وأقر المتهمون أنهم كانوا يخططون لسرقة عملاء البنوك بهذه الطريقة المتكررة، وأنهم تمكنوا من ذلك أكثر من مرة، حيث لا يستطيع المجني عليهم مقاومة تأثير الفلفل الأحمر في أعينهم، وبالتالي يسقطون ما بحوزتهم من أموال، ثم يأخذها المتهمون ويلوذون بالفرار، وأنهم يوزعون الأدوار فيما بينهم بحيث يكون هناك شخص متواجد داخل البنك ليتعرف على من سوف يسرقونه، ثم يعطون إشارات لبعضهم حسب دور كل منهم.

سرقة مقهى

وفي قضية أخرى اتهمت النيابة عاطلين عن العمل، بسرقة مبالغ مالية من مقهى مشهور بشارع الشيخ زايد، موضحة أن المتهمين استطاعا كسر الباب الخارجي بواسطة عتلة حديدية وكسرا الخزينة الخاصة بالمحل وسرقا 12 ألف درهم ثم هربا.

عقود إيجار

نظرت محكمة جنايات دبي أمس، اتهام 4 أشخاص في قضية تزوير 90 عقود إيجار وإصدار تأشيرات إقامة لأشخاص غير مستوفين للشروط.

وأوضحت التحقيقات، أن امرأتين خليجيتين (مندوبة تخليص معاملات وموظف عام) ورجلين آسيويين، تشاركوا لإصدار هذه الإقامات مستغلين وظائفهم، وأن المتهم الرابع زور تلك العقود وسلمها إلى المتهم الثالث الذي بدوره أعطاها للمندوبة التي تقوم بتخليص المعاملات للراغبين، ومن ثم إعطائها للموظفة المختصة لإدخال بيانات الأشخاص وإصدار إقامات لهم بطرق مخالفة، وأن الموظفة تحصلت على مبلغ 920 ألف درهم من المتهم الثالث وهو شريك في محلين للطباعة لقاء استلام تلك العقود مع الطلبات وتخليص تلك المعاملات.