هزاع بن طحنون يشهد تخريج الدفعتين 24و25 في كليات التقنية بالعين

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، شهد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية صباح أمس احتفال كليات التقنية العليا في مدينة العين بتخريج الدفعتين 24 و25 وعددهم 225 طالبا.

حضر الحفل الذي أقيم في المبنى الهلالي في جامعة الإمارات، الدكتور محمد عمران الشامسي رئيس كليات التقنية العليا والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية والدكتور يحيى الأنصاري مدير كلية العين للطلاب وعدد من القيادات الأكاديمية.

وأكد محمد عمران الشامسي أن الاحتفال هو رسالة حب وولاء وعهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كما أنه تجسيد حي لما نشعر به جميعا من عميق الولاء وصدق الانتماء للوطن العزيز الإمارات.

وأعرب عن اعتزازه وفخره بنجاح الدولة في تحقيق تنمية الاقتصاد المعرفي الشامل، والذي يمكن طلابنا من مواجهة تحديات المستقبل، وتوفير الكوادر الوطنية الماهرة .. مشيدا بدور كليات التقنية في إرساء مبادئ التعليم التطبيقي والتشجيع على الإبداع.

وقال إن خريجي اليوم جزء من الطلاب والطالبات خريجي هذا العام الذين يصل عددهم إلى 7308 على مستوى الدولة.

وتقدم معاليه بآيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على رعايته الكريمة ودعمه الكبير لأبنائه الطلاب والطالبات.

وتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما يقدمونه من دعم لأبناء الوطن كافة.

من جانبه أعرب الطالب عبدالرحمن الحدادي في كلمة الخريجين عن سعادتهم بهذا اليوم الذي حصدوا فيه ثمار سنوات من الجهد والمثابرة سعوا خلالها بإخلاص نحو العلم والمعرفة لتحقيق رفعة وطنهم.

وأدى الخريجون قسم الولاء والإخلاص للوطن والقيادة، بعدها بدأت مراسم التخرج، حيث كرم الشيخ هزاع بن طحنون يرافقه رئيس كليات التقنية العليا، الطلاب المتفوقين ووزع الشهادات على الخريجين.