قوات خفر السواحل الليبية تعترض 850 مهاجرا فى البحر

قال متحدث إن قوات خفر السواحل الليبية اعترضت نحو 850 مهاجرا أمس الأحد قبالة ساحل مدينة صبراتة فى غرب البلاد.

وأضاف المتحدث أيوب قاسم أن المهاجرين من بلدان أفريقية مختلفة وبينهم 79 امرأة- 11 منهن حوامل- بالإضافة إلى 11 طفلا. وتابع أنهم كانوا يسافرون فى زوارق مطاطية.

وتمثل ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء فى محاولتهم للوصول إلى أوروبا بمساعدة مهربى البشر. وغالبا ما ينقل المهاجرون فى زوارق متهالكة غير مهيأة للسفر عبر البحر المتوسط.

وزاد تدفق المهاجرين فى خضم الاضطرابات التى أعقبت انتفاضة فى ليبيا أطاحت بحكم معمر القذافى عام 2011.

وعبر أكثر من 30 ألف شخص بالفعل من خلال المسار الرئيسى فى البحر المتوسط إلى إيطاليا هذا العام ويتوقع أن يحاول المزيد قطع نفس الرحلة خلال الصيف عندما يصبح الطقس أكثر دفئا.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بوجود 235 ألف مهاجر فى ليبيا لكنها قالت إن العدد الحقيقى أعلى من ذلك بكثير على الأرجح ويتراوح بين 700 ألف ومليون شخص.

ويظل بعض هؤلاء الأشخاص فى ليبيا للعمل قبل العودة إلى الوطن أو محاولة الوصول لأوروبا.

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