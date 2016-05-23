دراسة أمريكية: اتباع نمط حياة صحى يحمى من السرطان

أظهرت دراسة جديدة نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أجريت فى كلية الصحة العامة من جامعة هارفارد فى الولايات ألمتحدة أن اتباع نمط حياة صحى يساعد فى العيش حياة صحية خالية من السرطان، ومن المحتمل أن تمنع من 20 إلى 40 فى المائة من حالات السرطان، وذلك من خلال الامتناع عن شرب الكحول والتدخين والحفاظ على وزن صحى وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وحسب التقرير فإن هناك نسبة كبيرة من حالات الإصابة بالسرطان والوفيات، من الممكن منعها إذا تم الإقلاع عن التدخين وتجنب الإفراط فى شرب الخمور، وأيضا الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم باتباع بعض التمرينات الرياضية بشكل منتظم خلال الأسبوع.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن نحو 20 إلى 40 فى المائة من حالات السرطان ونصف الوفيات الناتجة عنه، من المحتمل أن تمنع من خلال اتباع نمط حياة صحى، مضيفا أن هذه النتائج تعزز من اتباع نمط حياة صحية فى الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

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