«داء السكري» يستقطع 40 % من ميزانية «الصحة» بحلول 2030م.. وأطباء: لا حل إلا بـ «التوعية»

على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض السكري الذي عقد بمشاركة جمعية السكري السعودية الخيرية نهاية الأسبوع الماضي عقد مؤتمر صحافي في قاعة الياقوت بفندق "الإنتركونتننتال" بالعاصمة الرياض، بمشاركة أطباء عالميين، وسط حضور واسع من وسائل الاعلام المختلفة.

وقد تناول المجتمعون التصاعد المستمر، وانتشار المرض بين أفراد المجتمع، مرجعين ذلك إلى «سوء التغذية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية» وانتشار محال الوجبات السريعة، التي أسهمت بدورها في انتشار السمنة المفرطة بين أفراد المجتمع السعودي، حتى وصلت إلى معدلات لافتة، حيث قدر عدد المصابين بالسكر في المملكة 3,7 ملايين مريض، وأن مرحلة ما قبل السكري تعادل 2 مليون شخص، مما يتطلب تضافر الجهود لمكافحة داء العصر"، حيث أصبح داء سكري هاجساً لدى الكثير من الناس حول العالم بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص؛ حيث يشكل هذا المرض المزمن الذي بلغ حد خطورة الإصابة به نسبة "20%" لدى الفئة العمرية من 20 سنة فما فوق، وبات يكلف الاقتصاد الوطني ما يقدر بـ 15% من إجمالي اقتصاديات الصحة في المملكة، كما ساهم في تزايد أعداد الوفيات وفقاً للاتحاد الدولي للسّكري، وأصبح مرض السكر من أكثر الأمراض فتكاً، ويتسبب في الكثير من المضاعفات، مثل بتر الساق وتعطل الأجهزة الحيوية، وغيرها، وطالب الأطباء الذين شاركوا بالمؤتمر بضرورة أن تبادر الجهات المسؤولة في المملكة إلى تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة، والتخلص من السمنة.

وبداية تحدث مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي د. توفيق خوجة عن أهمية مكافحة مرض السكري، وقال: نحتاج إلى أفكار إبداعية لتمكين مراكز الرعاية الصحية الأولية لأخذ دورها الأساسي في رعاية الأمراض المزمنة وخصوصا مرض السكري الذي يتزايد بشكل ملفت في العالم بوجه عام وبلادنا بوجه خاص، مطالباً خوجة: بضرورة إلزام الأطباء في المملكة بمعايير تقويم الأداء وربطها بمستوى الخدمة المقدمة للأمراض المزمنة ومنها داء السكري، سعياً لخفض ارتفاع نسبة المصابين به، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة تضع مؤشرات قياس أداء مراكز الرعاية الصحية بمدى تقدمها في تخفيض معدلات السكر بين مواطنيها.

مضيفا: أن وزارة الصحة تعكف حالياً على إصدار دليل لرعاية مرضى السكري والسمنة في المراكز الصحية، وأكد خوجة أن 40% من ميزانية وزارة الصحة في المملكة يتوقع أن تنفق على مرض السكري بحلول عام 2030م، مطالباً بإقرار حوافز تشجيعية لخفض معدلات الإصابة والمضاعفات للمرض بين المواطنين.

وتحدث البروفيسور جيلبرت فورد الخبير العالمي رئيس مركز "ترينا هيلث" الأميركي لعلاج ورعاية مرضى السكري، للإعلاميين عن أحدث التجارب الدولية في الولايات المتحدة وفي أوروبا لمواجهة هذا المرض، وطرق العلاج الصناعي للبنكرياس، التي تؤدي إلى تنظيم السكر في الدم وعدم مضاعفاته على المرضى، وقال: عملنا في مركز (ترينا هيلث) دراسات مسحية على كل الأعراق في العالم إلا أستراليا، ولاحظنا أن كلهم لديهم النمط نفسه والتوجهات نفسها، ووجدنا أن التوعية والتمكين هما وحدهما الكافيان لمحاربة السكري، وأخيراً كل سلوكيات المجتمع ترجع إلى الوعي.

وقال: في أميركا ابتكروا بعض المفاهيم الاجتماعية لتسهيل التعامل مع المرض، مؤكدا أن المتخصصين يبحثون عن مفاهيم جديدة في أمراض السكري للاستفادة منها لتخفيّف نسبة الإصابة لتؤدي للشفاء منه، كما أن مرضى السكري يعانون الاكتئاب، وأمراضاً أخرى ويعانون عدم التعايش مع المرض.

وبيّن أن دورهم في هذه المبادرة مع جمعية السكري السعودية الخيرية هو رفع الوعي التام للمريض، وكذلك تخفيض التكاليف على الحكومات، وأن يعيش المريض حياة أفضل، وأن يكون نظام التمثيل الغذائي مناسباً وملائماً، واستطاعوا بأفكارهم في الولايات المتحدة من تخفيض مليارات الدولارات، وتحسين طريقة التعايش مع المرض.

وتابع، نعمل في مراكزنا على طريقة علاج مريض السكري لإعادة الإنسان ليكون شبه طبيعي في سلوكياته الداخلية للجسم في إحراق "الهيدروكربونات" والسكر، و93 % من المرضى في أميركا استطاعوا التعافي من الأمراض الجانبية، مثل الفشل الكلوي والأعصاب، بسبب تعاملهم مع مركز الدماغ في إحراق "الهيدروكربونات"، والتجاوب مع المبادرات التي تعتمد على إعادة بناء الإنسان الفكري والمعرفي.

وأضاف: في أميركا يعيدون التعامل مع السكري؛ بحيث يتبنون أفكاراً جديدة، ودراساتهم أثبتت أن عمليات "الأيض" هي تحضير لمراكز الدماغ في التعامل مع مشكلة السكري، وليس فقط إعطاء المريض دواءً، وهذا أثبت النجاح لمحاربة المرض في أميركا.

كما أجاب استشاري الغدد الصماء والسكر وأورام الغدة الدرقية بمدينة الملك فهد الطبية وأستاذ مساعد الغدد الصماء والسكر بكلية الطب بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية "الدكتور ناجي بن جميل الجهني"، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، على الأسئلة التي وجهت له حول أهمية مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى التعريف بأحدث التطورات في علاج ورعاية مرضى السكر ومضاعفاته، حيث قال انه يعقد بالشراكة مع مراكز "ترينا هيلث" الدولية لرعاية وعلاج مرضى السكر بالولايات المتحدة الأميركية للتعريف بتجربتها في هذا النوع من العلاج والرعاية، وقال: ان رعاية المؤتمر شملت كلا النوعين: TAP 1 - TAP 2 رعاية كاملة من شركة STERILE MEDICAL TECHNOLOGY، وهي شركة وطنية متخصصة في الرعاية الطبية ولديها مقر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لمتابعة أحدث ما توصلت إليه البرامج العلمية وكذلك تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحديثة وبرامج التثقيف والتوعية.

وأشار الدكتور الجهني: إلى أن داء السكري يعد السبب الرئيس لعديد من الأمراض مثل العمى والفشل الكلوي وبتر الأطراف السفلية، أما بالنسبة للسعودية فقد صنفت من ضمن العشر الأوائل في دول العالم التي ينتشر فيها السكري، حيث تحتل مركزا متقدما عالميا ومعدل الوفيات بتزايد بسبب السكري.

وقال ان المؤتمر ركز على ضرورة علاج ورعاية مرضى السكري ومضاعفاته والوقاية منها والتقليل من آثارها، وأن انعقاده يأتي في ظروف جعلت من داء السكري مرضا اجتماعيا بسبب انتشاره السريع، قائلاً بأنه بات يهدد حياة الفرد والأسرة. وكشف د. الجهني أن مرض السكري في المملكة أصبح يشكل هاجساً كبيراً للسعوديين، حيث أظهرت الإحصائيات خطورة الإصابة به بنسبة 20% لدى الفئة العمرية من 20 سنة فما فوق،

وفي رد على أسئلة أحد الإعلاميين حول أهمية التوعية قال: رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية، الدكتور عبدالعزيز الحميدي: ان للجمعية دورا كبيرا وبارزا في توعية المجتمع، وأن لديها شراكات مع بيوت الخبرة في هذا الجانب، قائلاً إن إقامة مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات تسهم في تعزيز الدور التوعي والتثقيفي للمجتمع بشكل عام وعرض أفضل التجارب والممارسات.

وتطرق خالد الحمد لأهمية انتشار المراكز العلاجية في المملكة، وأن هناك توجها لافتتاح 45 مركزاً على مستوى المملكة تسهم في الحد من مضاعفات المرض وارتفاع نسبته بين المواطنين لتصبح المملكة حاضنة لهذه التجارب التقنية المتميزة، متوقعاً خفض تكاليف العلاج للمرضى بنسبة 80% وهو ما تسعى له المملكة وفق رؤية 2030م على حد تعبيره، وأضاف: أن جهود «ترينا هيلث» ستسهم جنباً إلى جنب مع وزارة الصحة لتقديم رعاية مميزة لمرض السكري، موضحاً أن الخدمات العلاجية التي ستقدم في هذا المجال ستسهم في الوقاية للمريض من كثير من الأمراض الناتجة عن مرض السكري ومنها "الغرغرينا" والوقاية من البتر.

وكشف الدكتور عوض الشهراني استشاري الغدد الصمّاء: إن مرض السكري عام 1982 م، كان يشكّل نسبة 2 % في المجتمع آنذاك، وفي عام 2016م، بلغ 25 %، والفئة الغالبة في الإصابة بالسكري من الجنسين هم المراهقون بنسبة 35 %، وأصبحت السمنة هي بوابة الدخول للمرض.

وأضاف: لا بد من تكاتف المجتمع مع الوزارة ومؤسسات المجتمع، وجمعيات السكري لوضع تدابير تخفض نسبة الإصابة؛ لأن مريض السكري يُصاب بسببه بأمراض أخرى تكلّف الفرد والدولة.