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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

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إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية
أصيب 9 أشخاص بإصابات خطيرة إثر تصادم سيارتين بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية، تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

كان مأمور مركزشبين القناطر، تلقى إخطارا بوقوع حادث أمام بنزينة شبين القناطر، بالانتقال والفحص تبين اصصدام سيارتى ميكروباص محملة بالركاب ودراجتين ناريتين، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات خطيرة، تم نقل 5 مصابين منهم إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحويل 2 إلى مستشفى الدمرداش وتحويل 2 لمستشفى بنها لخطورة الإصابات.

انتقل على الفور رجال المرور لرفع آثار الحادث.

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