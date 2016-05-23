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إسماعيل يوسف: عيب واحد على باسم مرسي في لقطة الطرد

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إسماعيل يوسف: عيب واحد على باسم مرسي في لقطة الطرد إسماعيل يوسف: عيب واحد على باسم مرسي في لقطة الطرد

عقب إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك والمتحدث الرسمي باسم النادي على واقعة طرد باسم مرسي أمام للمقاصة.

الزمالك فاز على المقاصة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ29 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وشهدت المباراة أحداث مثيرة بعد احتساب هدف "غير صحيح" للمقاصة إلى جانب إيقاف المباراة بسبب "الهتافات المعادية" إلى جانب احتساب 14 دقيقة وقت بدلا من ضائع. وبالتأكيد طرد لباسم مرسي.

وقال إسماعيل يوسف: "عيب واحد على باسم مرسي في لقطة الطرد وهي العصبية الزائدة".

وأوضح في تصريحات عقب المباراة "كان من الممكن أن يتحكم في أعصابه أكثر من ذلك على الرغم من تعنت الحكم والظلم الذي تعرض له".

وأضاف "البطاقة الصفراء الأولى ليس لها داعي، كان من الممكن أن يرفع فقط القميص لإظهار رسالته إلى الشهداء".

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