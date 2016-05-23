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محمد فاروق: أنا حكم كبير وشرف للدوري وجودي فيه.. ومرتضى اعتذر لي

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محمد فاروق: أنا حكم كبير وشرف للدوري وجودي فيه.. ومرتضى اعتذر لي محمد فاروق: أنا حكم كبير وشرف للدوري وجودي فيه.. ومرتضى اعتذر لي

قال محمد فاروق حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في الجولة 29 للدوري المصري إنه لم ينتبه للأقاويل قبل اللقاء الذي أداره وانتهى بفوز الأبيض 3-1.

وشهدت المباراة احتساب هدفا للمقاصة من كرة لم تعبر خط مرمى الزمالك بالإضافة لطرد باسم مرسي وأحمد فوزي من الفريقين.

وأضاف فاورق عبر قناة أون تي في: "أنا حكم كبير وشرف للدوري أن أدير أي مباراة فيه".

وتابع "لا يمكن أن أنتبه لما قيل قبل المباراة، حتى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أود أن أشكره لأنه أشاد بنا وقال إن الحضور سيلتزم ويصمت عن السباب".

"من الوارد أن نخطيء لكننا نبحث عن رضا الله ولا يمكن أن نغضب ربنا من أجل التحكيم".

وشدد "مرتضى اعتذر للحكام عما بدر من الحضور ووعد بالتزامهم".

ورفض الحديث عن أي أحداث تخص المواقف التحكيمية داخل المباراة وأكد أن كل شيء سيدون في التقرير.

وأشار "باسم مرسي لم يتفوه ضدي بأي شيء، لقد كان انذارا ثانيا".

وأتم فاروق "أود الإشادة بأخلاق الفريقين رغم المشاحنات فقد كانوا على قدر المسؤولية".

الزمالك: محمد فاروق تمنى أن يفسد المباراة

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