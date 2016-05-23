برج السرطان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج السرطان على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

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لمواليد برج السرطان تركيزك المبالغ فيه بالعمل قد يسرق الكثير من وقتك يوميا ، فعليك أخذ بعض الوقت لاتخاذ بعض القرارات الشخصية بعيدا عن الصعيد المهنى .لمواليد برج السرطان عليك ان تأخذ راحة قصيرة من علاقتك العاطفية كونها اصبحت متوترة و يزداد توترها يوم بعد يوم ، فبعد هذه الراحة سوف تشعر ان علاقتكما أفضل كثيرا .لمواليد برج السرطان تتعرض لعدد من المشكلات الصحية البسيطة لكن عليك إلا تتجاهل الأمر فأنت تحتاج إلى استشارة طبية ، و لا تناول الدواء بشكل عشوائى فى نهاية المطاف سيسبب لك الكثير من الإضرار الصحية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنه بالضرورة ان تبحث عن أى فرصة من اجل الراحة و الاسترخاء و ذلك بعد تعرضك للكثير من المصاعب فى الأيام القليلة الماضية ، و الآن حان الوقت لجنى ثمار العمل الخاص بك فهناك مفاجآت فى انتظارك .