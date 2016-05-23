أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

على الصعيد المهنى :
>

لمواليد برج السرطان تركيزك المبالغ فيه بالعمل قد يسرق الكثير من وقتك يوميا ، فعليك أخذ بعض الوقت لاتخاذ بعض القرارات الشخصية بعيدا عن الصعيد المهنى .

على الصعيد العاطفى :
>

لمواليد برج السرطان عليك ان تأخذ راحة قصيرة من علاقتك العاطفية كونها اصبحت متوترة و يزداد توترها يوم بعد يوم ، فبعد هذه الراحة سوف تشعر ان علاقتكما أفضل كثيرا .

برج السرطان على الصعيد الصحى :
>

لمواليد برج السرطان تتعرض لعدد من المشكلات الصحية البسيطة لكن عليك إلا تتجاهل الأمر فأنت تحتاج إلى استشارة طبية ، و لا تناول الدواء بشكل عشوائى فى نهاية المطاف سيسبب لك الكثير من الإضرار الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
>

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنه بالضرورة ان تبحث عن أى فرصة من اجل الراحة و الاسترخاء و ذلك بعد تعرضك للكثير من المصاعب فى الأيام القليلة الماضية ، و الآن حان الوقت لجنى ثمار العمل الخاص بك فهناك مفاجآت فى انتظارك .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى