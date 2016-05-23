برج الميزان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى :لمواليد برج الميزان حالة من التركيز تسيطر عليك اليوم فهى فرصة جيدة لتقديم الكثير من الافكار الخاصة بالعمل لمديرك فهو ما يجعلك مركز اهتمامه فى تلك الفترة .
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج الميزان عليك أن تحاول بشتى الطرق ارضاء شريكك ، فهو يمنك الحب والرومانسية التى تحتاجها فلا تتجاهل دور فى ذلك، ومن الممكن ان تجعل العلاقة أفضل إذا دعوت شريكك لتناول وجبه الغذاء سويا فى أجواء هادئة.
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برج الميزان على الصعيد الصحى :لمواليد برج الميزان أنت بحاجة إلى أن ندرك أن الصحة الجيدة هى مفتاح السعادة و لكن تستطيع الاستمتاع بحياتك إذا كنت منغمس فى العادات التى تضر بصحتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان هذا هو الوقت المناسب لإصلاح الخلافات بينك و بين زملائك أو أحد أصدقائك.
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