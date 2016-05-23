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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 برج الميزان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى :
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لمواليد برج الميزان حالة من التركيز تسيطر عليك اليوم فهى فرصة جيدة لتقديم الكثير من الافكار الخاصة بالعمل لمديرك فهو ما يجعلك مركز اهتمامه فى تلك الفترة .

على الصعيد العاطفى :
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لمواليد برج الميزان عليك أن تحاول بشتى الطرق ارضاء شريكك ، فهو يمنك الحب والرومانسية التى تحتاجها فلا تتجاهل دور فى ذلك، ومن الممكن ان تجعل العلاقة أفضل إذا دعوت شريكك لتناول وجبه الغذاء سويا فى أجواء هادئة.

برج الميزان على الصعيد الصحى :
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لمواليد برج الميزان أنت بحاجة إلى أن ندرك أن الصحة الجيدة هى مفتاح السعادة و لكن تستطيع الاستمتاع بحياتك إذا كنت منغمس فى العادات التى تضر بصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان هذا هو الوقت المناسب لإصلاح الخلافات بينك و بين زملائك أو أحد أصدقائك.
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مصر 365

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