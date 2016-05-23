برج الدلو حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج الدلو على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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لمواليد برج الدلو عليك ام تستخدم جميع الاستراتيجيات ليصبح حالك المهنى أفضل من المرحلة الماضية ، فترددك قد يجعل التوتر يلاحقك فى العمللمواليد برج الدلو هذه أفضل فترة لإزالة أى توترات أو سوء فهم حدث مؤخرا مع شريكك لكى تعود حياتك العاطفية فى أفضل حال .لمواليد برج الدلو لا تترد فى تناول الخضروات و الفواكهه الطازجة فهذا يعود بشكل ايجابى على حالتك الصحية ، ايضا عليك ان تكثيف ممارسة الرياضة .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو هذا هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك ، فعليك ان تكون أكثر حسما فى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الشخصية.