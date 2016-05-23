برج الدلو حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى :لمواليد برج الدلو عليك ام تستخدم جميع الاستراتيجيات ليصبح حالك المهنى أفضل من المرحلة الماضية ، فترددك قد يجعل التوتر يلاحقك فى العمل
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج الدلو هذه أفضل فترة لإزالة أى توترات أو سوء فهم حدث مؤخرا مع شريكك لكى تعود حياتك العاطفية فى أفضل حال .
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برج الدلو على الصعيد الصحى :لمواليد برج الدلو لا تترد فى تناول الخضروات و الفواكهه الطازجة فهذا يعود بشكل ايجابى على حالتك الصحية ، ايضا عليك ان تكثيف ممارسة الرياضة .
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو هذا هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك ، فعليك ان تكون أكثر حسما فى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الشخصية.
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