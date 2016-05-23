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برج الثور حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 برج الثور حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج الثور على الصعيد المهنى :
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لمواليد برج الثور أنه يوم مثالى لاستكمال جميع المهام المتعلقة الخاصة بالعمل ، فبسبب الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا جعلتك غير قادر على انجاز بعض المهام ، لذلك سوف تجد اليوم ما يكفى من الوقت لاستكمال جميع هذه المهام ، و لديك فرصة بعد ذلك من أجل الاسترخاء .

على الصعيد العاطفى :
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القاعدة الذهبية للعلاقات تؤكد انك تستمع لقلبك لذلك نجحت علاقتك العاطفية مع شريكك ، إلا أن اليوم اذا كنت من مواليد برج الثور عليك أن تحكم عقلك و لا تعطى فرصه لمن حولك أن يقوم بتقييم علاقتك العاطفية .

برج الثور على الصعيد الصحى :
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لمواليد برج الثور تشعر بطاقة و قوة اليوم ، فستفاجئ من حولك أن لديك القوة الذهنية البراقة التى ستجعلك تنجز الكثير من المهام

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور انه سيتغلب على الكثير من العوائق التى لحقت به الأيام الماضية ، لكن ستفاجئ الجميع بحالة من التوهج و النشاط التى ستجعلك اكثر تميزا بين افراد اسرتك و زملائك فى العمل .
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مصر 365

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