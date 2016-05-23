برج العقرب حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى

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على الصعيد العاطفى :

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برج العقرب على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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لمواليد برج العقرب حافظ على توازن علاقاتك مع زملاء العمل ، و ركز على أظهار روحك الإبداعية المميزة و التى قد تجعلك فى المقدمة بين كل من حولك بالعمل .لمواليد برج العقرب ان الآن تتعلم معنى أعمق للحب مع شريكك ، فهذه الفترة جعلتك تتعلم الفرق بين العلاقات العاطفية السطحية و الحب الصادق ، فحافظ على شريكك .لمواليد برج العقرب أنت تعانى من اضطرابات مزاحية واضحة ، فخصص بعض الوقت للاهتمام بنفسك ، فلا تتردد من أخذ قسط كاف من النوم، أو سماع موسيقى لتحسين حالتك المزاحية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أنك ستتخلص من عدد من الخلاقات التى نشأت مؤخرا، ومن المحتمل تحصل على بعض الأخبار الجيدة.