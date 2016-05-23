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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 برج العقرب حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

على الصعيد المهنى
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لمواليد برج العقرب حافظ على توازن علاقاتك مع زملاء العمل ، و ركز على أظهار روحك الإبداعية المميزة و التى قد تجعلك فى المقدمة بين كل من حولك بالعمل .

على الصعيد العاطفى :
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لمواليد برج العقرب ان الآن تتعلم معنى أعمق للحب مع شريكك ، فهذه الفترة جعلتك تتعلم الفرق بين العلاقات العاطفية السطحية و الحب الصادق ، فحافظ على شريكك .

برج العقرب على الصعيد الصحى :
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لمواليد برج العقرب أنت تعانى من اضطرابات مزاحية واضحة ، فخصص بعض الوقت للاهتمام بنفسك ، فلا تتردد من أخذ قسط كاف من النوم، أو سماع موسيقى لتحسين حالتك المزاحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أنك ستتخلص من عدد من الخلاقات التى نشأت مؤخرا، ومن المحتمل تحصل على بعض الأخبار الجيدة.
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مصر 365

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