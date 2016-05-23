برج الحمل حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> لمواليد برج الحمل هذا هو أفضل وقت لتكثيف كل ما تبذله من مجهود والتركيز على تعزيز طموحاتك العملية بشتى الطرق ، فمن الممكن ان تبدأ مشروع مهم و ستجد الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع . على الصعيد العاطفي:

> اذا كنت من مواليد برج الحمل فأنت تعيش حالة عاطفية جيدة و من المرجح أن تعطى هدايا باهظة الثمن لشخص تحبه و قريب الى قلبك فهذا يعد بمثابة تعبير واضح عن مشاعرك ، فعليك أن تقضى وقت رومانسى مع شريكك . برج الحمل على الصعيد الصحي:

> الحالة الصحية لمواليد برج الحمل تحتاج الى اهتمام ، و اليوم عليك ان تبدأ فى نظام غذائى صحى و تخصيص وقت للرياضة و خاصة السباحة أو الألعاب المائية و هو ما يحمل فائدة خاصة لك و لصحتك . توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل ستنفق الكثير من المال الفترة المقبله على شراء عدة أشياء مثل اثاث منزلى او ملابس أو مستحضرات تجميل ، فالتسوق يبعث فى نفسك السعادة .

شبكةعيونالإخبارية

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