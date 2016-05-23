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برج القوس حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:
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لمواليد برج القوس عليك أن تبذل المزيد من الجهد فى حياتك المهنية ، فرغم دعمك للكثيرين على الصعيد العملى الفترة السابقة إلا انهم لن يبادلوك نفس الشيء فأعتمد على نفسك .

على الصعيد العاطفي:
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إذا كنت من مواليد برج القوس فأنت هذه الفترة تستطيع أن تقيم علاقتك العاطفية أكثر من أى وقت مضى ، فعليك أن تحاول اظهار حبك و اسعاد شريكك و هو ما يعود عليك برد فعل ايجابى للغاية إضافة الى أن طريقة تعاملك ستضيف سحرا على شخصيتك .

برج القوس على الصعيد الصحي:
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الحالة الصحية لمواليد برج القوس جيدة ، فأنت الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات التى تواجهها لكن عليك أن تحافظ على تناول الوجبات فى مواعيدها لكى تتجنب اضطرابات المعدة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنك تحمل روح و نفس قوية لا تقهر فلا تستسلم إلى أى نوع من الرقابة.
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مصر 365

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