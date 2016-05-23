برج القوس حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:لمواليد برج القوس عليك أن تبذل المزيد من الجهد فى حياتك المهنية ، فرغم دعمك للكثيرين على الصعيد العملى الفترة السابقة إلا انهم لن يبادلوك نفس الشيء فأعتمد على نفسك .
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على الصعيد العاطفي:إذا كنت من مواليد برج القوس فأنت هذه الفترة تستطيع أن تقيم علاقتك العاطفية أكثر من أى وقت مضى ، فعليك أن تحاول اظهار حبك و اسعاد شريكك و هو ما يعود عليك برد فعل ايجابى للغاية إضافة الى أن طريقة تعاملك ستضيف سحرا على شخصيتك .
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برج القوس على الصعيد الصحي:الحالة الصحية لمواليد برج القوس جيدة ، فأنت الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات التى تواجهها لكن عليك أن تحافظ على تناول الوجبات فى مواعيدها لكى تتجنب اضطرابات المعدة.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنك تحمل روح و نفس قوية لا تقهر فلا تستسلم إلى أى نوع من الرقابة.
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