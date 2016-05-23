برج العذراء حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج العذراء على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

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لمواليد برج العذراء اليوم حياتك المهنية تسير بخطة جيدة و موفقة جدا ، فاستفيد من دعم زملائك لك قد تجد نتائج جيدة و تميز فى الصعيد المهنى .لمواليد برج العذراء هناك شخصية ذكية وجذابة قد تدخل قريبا حياتك تغير مثار حياتك العاطفية و تجعلك تفكر بشكل مختلف .نظام صحى صارم فى انتظار مواليد برج العذراء عليك أن تتبعه ، فإذا قمت بتغيير نمط النظام الغذائى الخاص بك سترى تحسن ملحوظ فى صحتك ، يمكنك أيضا تكثيف ممارسة الرياضة البدنية .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء عليك ان تعتمد على نفسك فى كل تفاصيل يومك حتى فى الاشياء " التافهة " ، لكن اليوم سوف ينتهى بتلقيك خبر جيد يسعدك .