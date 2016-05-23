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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

على الصعيد المهنى :
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لمواليد برج الجوزاء هناك أفكار و مشروعات مهنية جديدة قد تجعلك أكثر تقدما فى عملك ، فلا مكان اليوم " للكسل " ، فأعلم أن من حولك من زملائك يسعوا ان يسيروا بخطى أكثر ثباتا فعليك بذل الكثير من المجهود لتصبح الأفضل .

على الصعيد العاطفى :
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لمواليد برج الجوزاء هناك عدم نضج فى علاقتك مع شريكك ، فحاول أن تدعم علاقتكما حتى لا تصاب بالملل و التوترات .

برج الجوزاء على الصعيد الصحى :
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لمواليد برج الجوزاء قد تشعر بالضيق هذا اليوم وسيكون من الصعب للحفاظ على مزاج " مرح " بعيد عن التوترات ، فللخروج من هذه الحالة حاول ان تتواصل مع احدى اصدقاء و الخروج مع احداهم ، أو تقرأ كتاب جديد ، أو تذهب للسينما لمشاهدة فيلم جديد فكل هذا قد يحسن حالتك المزاجية .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان عليك أن تتعامل بطريقة أكثر وضوحا و تكون حازما فى اتخاذ قراراتك ، فاذا لم تعبر عن رأيك بشكل واضح سيفهم موقفك بشكل خاطئ .
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مصر 365

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