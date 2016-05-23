برج الحوت حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج الحوت على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

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لمواليد برج الحوت هناك فرصة كبيرة لتثبت أنك قادر على تنفيذ الكثير من المهام الخاصة بالعمل ، فعليك أن تركز كل جهودك لإظهار قدراتك العملية التى تميزك بين زملائك .لمواليد برج الحوت أهتم بشريكك و أعطية المزيد من الدعم و الحب ، فعليك أن تتحلى بالصبر فتصبح علاقتكما فى أفضل حال .لمواليد برج الحوت عليك أن تحرص أن تتجنب عدوى البرد و امراض الجهاز التنفسى و الذى يسببها تلوث الهواء ، فعليك أن تستشير طبيبك الخاص .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أنك قد تواجه بعض القيود من الأسرة لعدد من المشاكل الأسرية ، لكنها لن تستمر لفترة طويلة ولكن سوف تؤثر عليك بشدة .