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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى :
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لمواليد برج الجدى كن فى حالة تأهب أو حتى التمرد و ذلك من اجل أن تتخطى هذه الفترة العصيبة فى العمل ، فأنت تستحق المزيد من التقدير .

على الصعيد العاطفى :
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لمواليد برج الجدى انه ليوم ممتع و مناسب جدا للخروج مع شريكك خاصة اذا كان فى مكان جديد من أجل كسر الروتين بينكما.

برج الجدى على الصعيد الصحى :
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لمواليد برج الجدى عليك الالتزام بالنظافة الشخصية و خاصة غسل اليدين قبل تناول الطعام فهذا قد يجنبك الكثير من المشاكل الصحية التى قد تتعرض لها ، و حاول تنظيم النوم لكى لا تصاب بالتوتر .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أنه بالضرورة ان تتحكم فى انفعالاتك هذه الفترة و لا تتسرع فى أخذ القرارات ، واجه اعداءك فشخصيتك القوية تدفع لذلك فدع قلبك جانبا و حكم عقلك .
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مصر 365

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