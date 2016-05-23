برج الجدى حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى :

> لمواليد برج الجدى كن فى حالة تأهب أو حتى التمرد و ذلك من اجل أن تتخطى هذه الفترة العصيبة فى العمل ، فأنت تستحق المزيد من التقدير . على الصعيد العاطفى :

> لمواليد برج الجدى انه ليوم ممتع و مناسب جدا للخروج مع شريكك خاصة اذا كان فى مكان جديد من أجل كسر الروتين بينكما. برج الجدى على الصعيد الصحى :

> لمواليد برج الجدى عليك الالتزام بالنظافة الشخصية و خاصة غسل اليدين قبل تناول الطعام فهذا قد يجنبك الكثير من المشاكل الصحية التى قد تتعرض لها ، و حاول تنظيم النوم لكى لا تصاب بالتوتر . توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

> يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أنه بالضرورة ان تتحكم فى انفعالاتك هذه الفترة و لا تتسرع فى أخذ القرارات ، واجه اعداءك فشخصيتك القوية تدفع لذلك فدع قلبك جانبا و حكم عقلك .

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شبكةعيونالإخبارية

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