برج الجدى حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى :لمواليد برج الجدى كن فى حالة تأهب أو حتى التمرد و ذلك من اجل أن تتخطى هذه الفترة العصيبة فى العمل ، فأنت تستحق المزيد من التقدير .
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج الجدى انه ليوم ممتع و مناسب جدا للخروج مع شريكك خاصة اذا كان فى مكان جديد من أجل كسر الروتين بينكما.
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برج الجدى على الصعيد الصحى :لمواليد برج الجدى عليك الالتزام بالنظافة الشخصية و خاصة غسل اليدين قبل تناول الطعام فهذا قد يجنبك الكثير من المشاكل الصحية التى قد تتعرض لها ، و حاول تنظيم النوم لكى لا تصاب بالتوتر .
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أنه بالضرورة ان تتحكم فى انفعالاتك هذه الفترة و لا تتسرع فى أخذ القرارات ، واجه اعداءك فشخصيتك القوية تدفع لذلك فدع قلبك جانبا و حكم عقلك .
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