توقعات الأبراج وحظك اليوم 23 مايو 2016

برج الميزان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج الميزان على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج العقرب على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى :

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برج العذراء على الصعيد الصحى :

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لمواليد برج الميزان حالة من التركيز تسيطر عليك اليوم فهى فرصة جيدة لتقديم الكثير من الافكار الخاصة بالعمل لمديرك فهو ما يجعلك مركز اهتمامه فى تلك الفترة .لمواليد برج الميزان عليك أن تحاول بشتى الطرق ارضاء شريكك ، فهو يمنك الحب والرومانسية التى تحتاجها فلا تتجاهل دور فى ذلك ، ومن الممكن ان تجعل العلاقة أفضل إذا دعوت شريكك لتناول وجبه الغذاء سويا فى أجواء هادئة .لمواليد برج الميزان أنت بحاجة إلى أن ندرك أن الصحة الجيدة هى مفتاح السعادة و لكن تستطيع الاستمتاع بحياتك إذا كنت منغمس فى العادات التى تضر بصحتك .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان هذا هو الوقت المناسب لإصلاح الخلافات بينك و بين زملائك او احدى اصدقائك .لمواليد برج القوس عليك أن تبذل المزيد من الجهد فى حياتك المهنية ، فرغم دعمك للكثيرين على الصعيد العملى الفترة السابقة إلا انهم لن يبادلوك نفس الشيء فأعتمد على نفسك .اذا كنت من مواليد برج القوس فأنت هذه الفترة تستطيع أن تقيم علاقتك العاطفية أكثر من أى وقت مضى ، فعليك أن تحاول اظهار حبك و اسعاد شريكك و هو ما يعود عليك برد فعل ايجابى للغاية اضافة الى أن طريقة تعاملك ستضيف سحرا على شخصيتك .الحالة الصحية لمواليد برج القوس جيدة ، فأنت الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات التى تواجهها لكن عليك أن تحافظ على تناول الوجبات فى مواعيدها لكى تتجنب اضطرابات المعدة .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنك تحمل روح و نفس قوية لا تقهر فلا تستسلم إلى أى نوع من الرقابة.لمواليد برج العقرب حافظ على توازن علاقاتك مع زملاء العمل ، و ركز على أظهار روحك الإبداعية المميزة و التى قد تجعلك فى المقدمة بين كل من حولك بالعمل .لمواليد برج العقرب ان الآن تتعلم معنى أعمق للحب مع شريكك ، فهذه الفترة جعلتك تتعلم الفرق بين العلاقات العاطفية السطحية و الحب الصادق ، فحافظ على شريكك .لمواليد برج العقرب أنت تعانى من اضطرابات مزاحية واضحة ، فخصص بعض الوقت للاهتمام بنفسك ، فلا تتردد من أخذ قسط كاف من النوم، أو سماع موسيقى لتحسين حالتك المزاحية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أنك ستتخلص من عدد من الخلاقات التى نشأت مؤخرا، ومن المحتمل تحصل على بعض الأخبار الجيدة.لمواليد برج العذراء اليوم حياتك المهنية تسير بخطة جيدة و موفقة جدا ، فاستفيد من دعم زملائك لك قد تجد نتائج جيدة و تميز فى الصعيد المهنى.لمواليد برج العذراء هناك شخصية ذكية وجذابة قد تدخل قريبا حياتك تغير مثار حياتك العاطفية و تجعلك تفكر بشكل مختلف .نظام صحى صارم فى انتظار مواليد برج العذراء عليك أن تتبعه ، فإذا قمت بتغيير نمط النظام الغذائى الخاص بك سترى تحسن ملحوظ فى صحتك ، يمكنك أيضا تكثيف ممارسة الرياضة البدنية .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء عليك ان تعتمد على نفسك فى كل تفاصيل يومك حتى فى الاشياء "التافهة"، لكن اليوم سوف ينتهى بتلقيك خبر جيد يسعدك.

برج السرطان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج السرطان على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج الدلو على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج الحوت على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى :

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى :

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برج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج الثور على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 23/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى :

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على الصعيد العاطفى :

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برج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

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لمواليد برج السرطان تركيزك المبالغ فيه بالعمل قد يسرق الكثير من وقتك يوميا ، فعليك أخذ بعض الوقت لاتخاذ بعض القرارات الشخصية بعيدا عن الصعيد المهنى .لمواليد برج السرطان عليك ان تأخذ راحة قصيرة من علاقتك العاطفية كونها اصبحت متوترة و يزداد توترها يوم بعد يوم ، فبعد هذه الراحة سوف تشعر أن علاقتكما أفضل كثيرا.لمواليد برج السرطان تتعرض لعدد من المشكلات الصحية البسيطة لكن عليك إلا تتجاهل الأمر فأنت تحتاج إلى استشارة طبية ، و لا تناول الدواء بشكل عشوائى فى نهاية المطاف سيسبب لك الكثير من الإضرار الصحية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنه بالضرورة ان تبحث عن أى فرصة من اجل الراحة و الاسترخاء وذلك بعد تعرضك للكثير من المصاعب فى الأيام القليلة الماضية، والآن حان الوقت لجنى ثمار العمل الخاص بك فهناك مفاجآت فى انتظارك.لمواليد برج الدلو عليك ام تستخدم جميع الاستراتيجيات ليصبح حالك المهنى أفضل من المرحلة الماضية ، فترددك قد يجعل التوتر يلاحقك فى العمل.لمواليد برج الدلو هذه أفضل فترة لإزالة أى توترات أو سوء فهم حدث مؤخرا مع شريكك لكى تعود حياتك العاطفية فى أفضل حال .لمواليد برج الدلو لا تترد فى تناول الخضروات و الفواكهه الطازجة فهذا يعود بشكل ايجابى على حالتك الصحية ، ايضا عليك ان تكثيف ممارسة الرياضة.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو هذا هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك ، فعليك ان تكون أكثر حسما فى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الشخصية.لمواليد برج الحوت هناك فرصة كبيرة لتثبت أنك قادر على تنفيذ الكثير من المهام الخاصة بالعمل، فعليك أن تركز كل جهودك لإظهار قدراتك العملية التى تميزك بين زملائك.لمواليد برج الحوت أهتم بشريكك و أعطية المزيد من الدعم والحب، فعليك أن تتحلى بالصبر فتصبح علاقتكما فى أفضل حال.لمواليد برج الحوت عليك أن تحرص أن تتجنب عدوى البرد وأمراض الجهاز التنفسى والذى يسببها تلوث الهواء ، فعليك أن تستشير طبيبك الخاص.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أنك قد تواجه بعض القيود من الأسرة لعدد من المشاكل الأسرية ، لكنها لن تستمر لفترة طويلة ولكن سوف تؤثر عليك بشدة .لمواليد برج الحمل هذا هو أفضل وقت لتكثيف كل ما تبذله من مجهود والتركيز على تعزيز طموحاتك العملية بشتى الطرق ، فمن الممكن ان تبدأ مشروع مهم و ستجد الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.إذا كنت من مواليد برج الحمل فأنت تعيش حالة عاطفية جيدة و من المرجح أن تعطى هدايا باهظة الثمن لشخص تحبه و قريب الى قلبك فهذا يعد بمثابة تعبير واضح عن مشاعرك ، فعليك أن تقضى وقت رومانسى مع شريكك.الحالة الصحية لمواليد برج الحمل تحتاج إلى اهتمام، واليوم عليك أن تبدأ فى نظام غذائى صحى وتخصيص وقت للرياضة خاصة السباحة أو الألعاب المائية وهو ما يحمل فائدة خاصة لك ولصحتك.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل ستنفق الكثير من المال الفترة المقبله على شراء عدة أشياء مثل اثاث منزلى او ملابس أو مستحضرات تجميل ، فالتسوق يبعث فى نفسك السعادة .لمواليد برج الجوزاء هناك أفكار ومشروعات مهنية جديدة قد تجعلك أكثر تقدما فى عملك ، فلا مكان اليوم " للكسل " ، فأعلم أن من حولك من زملائك يسعون أن يسيروا بخطى أكثر ثباتا فعليك بذل الكثير من المجهود لتصبح الأفضل.لمواليد برج الجوزاء هناك عدم نضج فى علاقتك مع شريكك، فحاول أن تدعم علاقتكما حتى لا تصاب بالملل والتوترات.لمواليد برج الجوزاء قد تشعر بالضيق هذا اليوم وسيكون من الصعب للحفاظ على مزاج " مرح " بعيد عن التوترات ، فللخروج من هذه الحالة حاول ان تتواصل مع احدى اصدقاء و الخروج مع احداهم ، أو تقرأ كتاب جديد ، أو تذهب للسينما لمشاهدة فيلم جديد فكل هذا قد يحسن حالتك المزاجية.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان عليك أن تتعامل بطريقة أكثر وضوحا و تكون حازما فى اتخاذ قراراتك، فاذا لم تعبر عن رأيك بشكل واضح سيفهم موقفك بشكل خاطئ.لمواليد برج الجدى كن فى حالة تأهب أو حتى التمرد وذلك من أجل أن تتخطى هذه الفترة العصيبة فى العمل، فأنت تستحق المزيد من التقدير.لمواليد برج الجدى انه ليوم ممتع و مناسب جدا للخروج مع شريكك خاصة اذا كان فى مكان جديد من أجل كسر الروتين بينكما.لمواليد برج الجدى عليك الالتزام بالنظافة الشخصية و خاصة غسل اليدين قبل تناول الطعام فهذا قد يجنبك الكثير من المشاكل الصحية التى قد تتعرض لها ، و حاول تنظيم النوم لكى لا تصاب بالتوتر.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أنه بالضرورة ان تتحكم فى انفعالاتك هذه الفترة و لا تتسرع فى أخذ القرارات، واجه أعداءك فشخصيتك القوية تدفع لذلك فدع قلبك جانبا وحكم عقلك.لمواليد برج الثور أنه يوم مثالى لاستكمال جميع المهام المتعلقة الخاصة بالعمل ، فبسبب الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا جعلتك غير قادر على انجاز بعض المهام ، لذلك سوف تجد اليوم ما يكفى من الوقت لاستكمال جميع هذه المهام ، و لديك فرصة بعد ذلك من أجل الاسترخاء .القاعدة الذهبية للعلاقات تؤكد انك تستمع لقلبك لذلك نجحت علاقتك العاطفية مع شريكك ، إلا أن اليوم اذا كنت من مواليد برج الثور عليك أن تحكم عقلك و لا تعطى فرصه لمن حولك أن يقوم بتقييم علاقتك العاطفية .لمواليد برج الثور تشعر بطاقة و قوة اليوم ، فستفاجئ من حولك أن لديك القوة الذهنية البراقة التى ستجعلك تنجز الكثير من المهاميتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور انه سيتغلب على الكثير من العوائق التى لحقت به الأيام الماضية ، لكن ستفاجئ الجميع بحالة من التوهج و النشاط التى ستجعلك اكثر تميزا بين أفراد أسرتك وزملائك فى العمل.لمواليد برج الأسد ستحصد ثمرة المجهود الذى بذلته على الصعيد المهنى مؤخرا من إشادات وربما أيضا مكافآت.اليوم مناسب جدا لمواليد برج الأسد لكى تعمل أن و شريكك على علاقتكم العاطفية ، فاهتمامك و اظهارك لمشاعرك الصادقة نحو شريكك قد يصيبه بالدهشة إلا أنه سيستجيب و يشعل بالحماس الشديد لإظهار حبه لك بطرق مختلفة .الأجواء المتوترة التى تحيط مواليد برج الأسد قد تؤثر و بشدة على حالتهم المزاجية ، حاول ان تتخلص من اعباء العمل لتشعر بأنك أكثر راحة ، و حافظ على الروح الايجابية لاستعادة طاقتك.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أنه بالضرورة أن تسيطر على الانفاق الكثير فأنت تحتاج للحد من التبذير الآن، قد تتلقى اتصال هاتفى من أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك وهو الاتصال الذى ممكن يصيبك بحالة من القلق والشعور بالغموض.