توقعات الأبراج وحظك اليوم 23 مايو 2016

برج الميزان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج الميزان حالة من التركيز تسيطر عليك اليوم فهى فرصة جيدة لتقديم الكثير من الافكار الخاصة بالعمل لمديرك فهو ما يجعلك مركز اهتمامه فى تلك الفترة .
>برج الميزان على الصعيد المهنى :
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج الميزان عليك أن تحاول بشتى الطرق ارضاء شريكك ، فهو يمنك الحب والرومانسية التى تحتاجها فلا تتجاهل دور فى ذلك ، ومن الممكن ان تجعل العلاقة أفضل إذا دعوت شريكك لتناول وجبه الغذاء سويا فى أجواء هادئة .
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برج الميزان على الصعيد الصحى :لمواليد برج الميزان أنت بحاجة إلى أن ندرك أن الصحة الجيدة هى مفتاح السعادة و لكن تستطيع الاستمتاع بحياتك إذا كنت منغمس فى العادات التى تضر بصحتك .
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان ان هذا هو الوقت المناسب لإصلاح الخلافات بينك و بين زملائك او احدى اصدقائك .
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برج القوس حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج القوس عليك أن تبذل المزيد من الجهد فى حياتك المهنية ، فرغم دعمك للكثيرين على الصعيد العملى الفترة السابقة إلا انهم لن يبادلوك نفس الشيء فأعتمد على نفسك .
>برج القوس على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:اذا كنت من مواليد برج القوس فأنت هذه الفترة تستطيع أن تقيم علاقتك العاطفية أكثر من أى وقت مضى ، فعليك أن تحاول اظهار حبك و اسعاد شريكك و هو ما يعود عليك برد فعل ايجابى للغاية اضافة الى أن طريقة تعاملك ستضيف سحرا على شخصيتك .
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برج القوس على الصعيد الصحي: الحالة الصحية لمواليد برج القوس جيدة ، فأنت الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات التى تواجهها لكن عليك أن تحافظ على تناول الوجبات فى مواعيدها لكى تتجنب اضطرابات المعدة .
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أنك تحمل روح و نفس قوية لا تقهر فلا تستسلم إلى أى نوع من الرقابة.
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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج العقرب حافظ على توازن علاقاتك مع زملاء العمل ، و ركز على أظهار روحك الإبداعية المميزة و التى قد تجعلك فى المقدمة بين كل من حولك بالعمل .
>برج العقرب على الصعيد المهنى :
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج العقرب ان الآن تتعلم معنى أعمق للحب مع شريكك ، فهذه الفترة جعلتك تتعلم الفرق بين العلاقات العاطفية السطحية و الحب الصادق ، فحافظ على شريكك .
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برج العقرب على الصعيد الصحى :لمواليد برج العقرب أنت تعانى من اضطرابات مزاحية واضحة ، فخصص بعض الوقت للاهتمام بنفسك ، فلا تتردد من أخذ قسط كاف من النوم، أو سماع موسيقى لتحسين حالتك المزاحية.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أنك ستتخلص من عدد من الخلاقات التى نشأت مؤخرا، ومن المحتمل تحصل على بعض الأخبار الجيدة.
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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج العذراء اليوم حياتك المهنية تسير بخطة جيدة و موفقة جدا ، فاستفيد من دعم زملائك لك قد تجد نتائج جيدة و تميز فى الصعيد المهنى.
>برج العذراء على الصعيد المهنى:
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج العذراء هناك شخصية ذكية وجذابة قد تدخل قريبا حياتك تغير مثار حياتك العاطفية و تجعلك تفكر بشكل مختلف .
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برج العذراء على الصعيد الصحى :نظام صحى صارم فى انتظار مواليد برج العذراء عليك أن تتبعه ، فإذا قمت بتغيير نمط النظام الغذائى الخاص بك سترى تحسن ملحوظ فى صحتك ، يمكنك أيضا تكثيف ممارسة الرياضة البدنية .
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء عليك ان تعتمد على نفسك فى كل تفاصيل يومك حتى فى الاشياء "التافهة"، لكن اليوم سوف ينتهى بتلقيك خبر جيد يسعدك.
برج السرطان حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج السرطان تركيزك المبالغ فيه بالعمل قد يسرق الكثير من وقتك يوميا ، فعليك أخذ بعض الوقت لاتخاذ بعض القرارات الشخصية بعيدا عن الصعيد المهنى .
>برج السرطان على الصعيد المهنى :
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج السرطان عليك ان تأخذ راحة قصيرة من علاقتك العاطفية كونها اصبحت متوترة و يزداد توترها يوم بعد يوم ، فبعد هذه الراحة سوف تشعر أن علاقتكما أفضل كثيرا.
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برج السرطان على الصعيد الصحى :لمواليد برج السرطان تتعرض لعدد من المشكلات الصحية البسيطة لكن عليك إلا تتجاهل الأمر فأنت تحتاج إلى استشارة طبية ، و لا تناول الدواء بشكل عشوائى فى نهاية المطاف سيسبب لك الكثير من الإضرار الصحية.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أنه بالضرورة ان تبحث عن أى فرصة من اجل الراحة و الاسترخاء وذلك بعد تعرضك للكثير من المصاعب فى الأيام القليلة الماضية، والآن حان الوقت لجنى ثمار العمل الخاص بك فهناك مفاجآت فى انتظارك.
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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج الدلو عليك ام تستخدم جميع الاستراتيجيات ليصبح حالك المهنى أفضل من المرحلة الماضية ، فترددك قد يجعل التوتر يلاحقك فى العمل.
>برج الدلو على الصعيد المهنى :
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج الدلو هذه أفضل فترة لإزالة أى توترات أو سوء فهم حدث مؤخرا مع شريكك لكى تعود حياتك العاطفية فى أفضل حال .
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برج الدلو على الصعيد الصحى :لمواليد برج الدلو لا تترد فى تناول الخضروات و الفواكهه الطازجة فهذا يعود بشكل ايجابى على حالتك الصحية ، ايضا عليك ان تكثيف ممارسة الرياضة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو هذا هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك ، فعليك ان تكون أكثر حسما فى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الشخصية.
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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج الحوت هناك فرصة كبيرة لتثبت أنك قادر على تنفيذ الكثير من المهام الخاصة بالعمل، فعليك أن تركز كل جهودك لإظهار قدراتك العملية التى تميزك بين زملائك.
>برج الحوت على الصعيد المهنى :
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج الحوت أهتم بشريكك و أعطية المزيد من الدعم والحب، فعليك أن تتحلى بالصبر فتصبح علاقتكما فى أفضل حال.
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برج الحوت على الصعيد الصحى :لمواليد برج الحوت عليك أن تحرص أن تتجنب عدوى البرد وأمراض الجهاز التنفسى والذى يسببها تلوث الهواء ، فعليك أن تستشير طبيبك الخاص.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أنك قد تواجه بعض القيود من الأسرة لعدد من المشاكل الأسرية ، لكنها لن تستمر لفترة طويلة ولكن سوف تؤثر عليك بشدة .
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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج الحمل هذا هو أفضل وقت لتكثيف كل ما تبذله من مجهود والتركيز على تعزيز طموحاتك العملية بشتى الطرق ، فمن الممكن ان تبدأ مشروع مهم و ستجد الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.
>برج الحمل على الصعيد المهني:
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على الصعيد العاطفي:إذا كنت من مواليد برج الحمل فأنت تعيش حالة عاطفية جيدة و من المرجح أن تعطى هدايا باهظة الثمن لشخص تحبه و قريب الى قلبك فهذا يعد بمثابة تعبير واضح عن مشاعرك ، فعليك أن تقضى وقت رومانسى مع شريكك.
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برج الحمل على الصعيد الصحي:الحالة الصحية لمواليد برج الحمل تحتاج إلى اهتمام، واليوم عليك أن تبدأ فى نظام غذائى صحى وتخصيص وقت للرياضة خاصة السباحة أو الألعاب المائية وهو ما يحمل فائدة خاصة لك ولصحتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل ستنفق الكثير من المال الفترة المقبله على شراء عدة أشياء مثل اثاث منزلى او ملابس أو مستحضرات تجميل ، فالتسوق يبعث فى نفسك السعادة .
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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج الجوزاء هناك أفكار ومشروعات مهنية جديدة قد تجعلك أكثر تقدما فى عملك ، فلا مكان اليوم " للكسل " ، فأعلم أن من حولك من زملائك يسعون أن يسيروا بخطى أكثر ثباتا فعليك بذل الكثير من المجهود لتصبح الأفضل.
>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج الجوزاء هناك عدم نضج فى علاقتك مع شريكك، فحاول أن تدعم علاقتكما حتى لا تصاب بالملل والتوترات.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:لمواليد برج الجوزاء قد تشعر بالضيق هذا اليوم وسيكون من الصعب للحفاظ على مزاج " مرح " بعيد عن التوترات ، فللخروج من هذه الحالة حاول ان تتواصل مع احدى اصدقاء و الخروج مع احداهم ، أو تقرأ كتاب جديد ، أو تذهب للسينما لمشاهدة فيلم جديد فكل هذا قد يحسن حالتك المزاجية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ان عليك أن تتعامل بطريقة أكثر وضوحا و تكون حازما فى اتخاذ قراراتك، فاذا لم تعبر عن رأيك بشكل واضح سيفهم موقفك بشكل خاطئ.
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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج الجدى كن فى حالة تأهب أو حتى التمرد وذلك من أجل أن تتخطى هذه الفترة العصيبة فى العمل، فأنت تستحق المزيد من التقدير.
>برج الجدى على الصعيد المهنى:
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على الصعيد العاطفى : لمواليد برج الجدى انه ليوم ممتع و مناسب جدا للخروج مع شريكك خاصة اذا كان فى مكان جديد من أجل كسر الروتين بينكما.
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برج الجدى على الصعيد الصحى:لمواليد برج الجدى عليك الالتزام بالنظافة الشخصية و خاصة غسل اليدين قبل تناول الطعام فهذا قد يجنبك الكثير من المشاكل الصحية التى قد تتعرض لها ، و حاول تنظيم النوم لكى لا تصاب بالتوتر.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى أنه بالضرورة ان تتحكم فى انفعالاتك هذه الفترة و لا تتسرع فى أخذ القرارات، واجه أعداءك فشخصيتك القوية تدفع لذلك فدع قلبك جانبا وحكم عقلك.
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برج الثور حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج الثور أنه يوم مثالى لاستكمال جميع المهام المتعلقة الخاصة بالعمل ، فبسبب الضغوط التى تعرضت لها مؤخرا جعلتك غير قادر على انجاز بعض المهام ، لذلك سوف تجد اليوم ما يكفى من الوقت لاستكمال جميع هذه المهام ، و لديك فرصة بعد ذلك من أجل الاسترخاء .
>برج الثور على الصعيد المهنى :
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على الصعيد العاطفى : القاعدة الذهبية للعلاقات تؤكد انك تستمع لقلبك لذلك نجحت علاقتك العاطفية مع شريكك ، إلا أن اليوم اذا كنت من مواليد برج الثور عليك أن تحكم عقلك و لا تعطى فرصه لمن حولك أن يقوم بتقييم علاقتك العاطفية .
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برج الثور على الصعيد الصحى :لمواليد برج الثور تشعر بطاقة و قوة اليوم ، فستفاجئ من حولك أن لديك القوة الذهنية البراقة التى ستجعلك تنجز الكثير من المهام
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور انه سيتغلب على الكثير من العوائق التى لحقت به الأيام الماضية ، لكن ستفاجئ الجميع بحالة من التوهج و النشاط التى ستجعلك اكثر تميزا بين أفراد أسرتك وزملائك فى العمل.
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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 23/5/2016 لمواليد برج الأسد ستحصد ثمرة المجهود الذى بذلته على الصعيد المهنى مؤخرا من إشادات وربما أيضا مكافآت.
>برج الأسد على الصعيد المهنى :
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على الصعيد العاطفى : اليوم مناسب جدا لمواليد برج الأسد لكى تعمل أن و شريكك على علاقتكم العاطفية ، فاهتمامك و اظهارك لمشاعرك الصادقة نحو شريكك قد يصيبه بالدهشة إلا أنه سيستجيب و يشعل بالحماس الشديد لإظهار حبه لك بطرق مختلفة .
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برج الأسد على الصعيد الصحى:الأجواء المتوترة التى تحيط مواليد برج الأسد قد تؤثر و بشدة على حالتهم المزاجية ، حاول ان تتخلص من اعباء العمل لتشعر بأنك أكثر راحة ، و حافظ على الروح الايجابية لاستعادة طاقتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد أنه بالضرورة أن تسيطر على الانفاق الكثير فأنت تحتاج للحد من التبذير الآن، قد تتلقى اتصال هاتفى من أحد أصدقائك أو أفراد عائلتك وهو الاتصال الذى ممكن يصيبك بحالة من القلق والشعور بالغموض.
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