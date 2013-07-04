الاحتفالات تملأ شوارع المنوفية بعد بيان "السيسي"

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 7 دقائق

ملأت شوارع محافظة المنوفية، في القرى والمدن، احتفالات بالألعاب النارية والشماريخ وإطلاق الزغاريد، وتوافد الآلاف من أهالي المحافظة على الميادين العامة، بعد بيان القوات المسلحة ورحيل "مرسي".

تجمع الآلاف من أهالي المحافظة، أمام ديوان عام محافظة المنوفية بشبين الكوم، وانضم إليهم أمناء الشرطة، ورفع المتظاهرون الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم، على الأعناق مرددين هتافات "شرطة وشعب وجيش إيد واحدة".

ورفع المتظاهرون صورة كبيرة للفريق السيسي، وطافوا بها شوارع شبين الكوم، وأكد خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية أن عزل "مرسي" انتصار لإرادة الشعب المصري، الذي عانى كثيرا لينال حريته واعتصم بالميادين ليسقط نظام الإخوان.