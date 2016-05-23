"الوفد": السيسى يهتم بمشروعات الصناعات التكميلية والطاقة لأنها مستقبل مصر

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الحالية سيكون لها انعكاسات سريعة على الحالة الاقتصادية، وستوفر فرص عمل هائلة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية لحزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس يهتم فى الوقت الحالى بمشروعات الصناعات التكميلية ومشروعات الطاقة، والتى سيكون لها مستقبل فى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن هذه المشروعات ستساهم فى حل الأزمة الاقتصادية.

عضو الإدارة المحلية بالبرلمان: تسلمنا مشروع قانون "الوفد" ونبدأ المناقشات الأربعاء

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