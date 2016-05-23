خبير طيران مدنى: فرنسا ستكون "الضحية" حال إثبات استهداف الطائرة بعمل إرهابى

قال اللواء طيار جاد الكريم نصر، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات سابقا، إن فرنسا ستكون الضحية حال إثبات سقوط الطائرة المصرية نتيجة عمل إرهابى، مؤكداً أنها المسئول الأول عن حادث السقوط لكون الطائرة انطلقت من مطار شار ديجول.

وأوضح "جاد الكريم"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن سقوط الطائرات فى العموم مرتبط بعدة أسباب أبرزها العنصر البشرى، والظروف المناخية، والعامل الفنى والعامل الإرهابى، مشيداً بالكابتن محمد شقير قائد الطائرة المنكوبة، قائلاً:"يتمتع بخبرة وسمعة كفاءة كبيرة، لديه 6200 ساعة طيران".

ورجح سقوط الطائرة بسبب وجود عطل فنى أو نتيجة عمل إرهابى، قائلاً: "الطائرة تعرضت لعمل مفاجىء وسريع وعنيف، وربما يكون حدث إرهابى او عطل فنى، ولكن لا يوجد حقيقة واحدة مثبتة حتى الآن".

وفى ذات السياق، قال الفنان تامر عبد المنعم، :"الإعلام الغربى ضد مصر بقصد وتعمد ويريد هدم مصر، والإساءة لمصر للطيران والطيارين المصريين..ويجب أن نوجه صوتنا لهؤلاء، ولن نسمح بتوجيه التهم لنا، سواء أمريكا أو الجن الازرق..والطائرة سقطت بفعل عمل إرهابى والأيام بيننا".

خالد صلاح: فرنسا ليست منزهة عن الأخطاء.. ومطارات أوروبا غير عصية على الاختراق..ويحذر:الأقلام المريضة قد تورط مصر فى"دفع الثمن".. ويؤكد:"مصر للطيران":عمرها أكبر من دول و"السيسى" يراهن على المستقبل

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