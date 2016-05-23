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ضبط عاطل بحوزته ملابس مبلغ بسرقتها فى المنوفية

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ضبط عاطل بحوزته ملابس مبلغ بسرقتها فى المنوفية ضبط عاطل بحوزته ملابس مبلغ بسرقتها فى المنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون برئاسة المقدم محمد السخاوى رئيس المباحث، وتحت إشراف العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط "محمد.ع.ع.م" 27 سنة عاطل ومقيم حدائق القبة – القاهرة، وبحوزته كمية من المسروقات ملابس جاهزة من إحدى شركات بيع الملابس بمدينة أشمون.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17972 جنح مركز أشمون لسنة 2016، وبالعرض نيابة مركز أشمون قررت النيابة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.


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