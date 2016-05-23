ضبط عاطل وعامل بمحطة سكك حديد نجع حمادى بحوزتهما كمية من الحشيش

تمكنت شرطة النقل والمواصلات بسكك حديد قنا، اليوم الأحد، من ضبط اثنين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر، أثناء تواجدهما بمحطة سكك حديد نجع حمادى قبل ترويجها على عملائهما.

تلقى اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا يفيد ضبط إبراهيم.ا.ف، 36 سنة، عامل، وياسر.ع.ح، 35 سنة عاطل، أثناء تواجدها بمحطة سكك حديد نجع حمادى، وعثر بحوزتهما على 7 قطع من الحشيش المخدر، وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى، وأفادت التحريات أن الثانى مطلوب لتنفيذ الحكم فى قضيتين شيكات بدون رصيد.

جارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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