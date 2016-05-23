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"مرور الجيزة" تضبط 525 مخالفة متنوعة ب أكتوبر

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"مرور الجيزة" تضبط 525 مخالفة متنوعة ب أكتوبر "مرور الجيزة" تضبط 525 مخالفة متنوعة ب أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 525 مخالفة مرورية متنوعة، منها 132 مخالفة نموذج 125 و25 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 12 مركبة توك توك، وضبط 33 دراجة نارية بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ضبط 66 ألف مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة
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مصر 365

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