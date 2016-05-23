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أخصائية أورام: الأغذية المرشوشة بالمبيدات تقتل الإنسان ببطء وتسبب السرطان

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أخصائية أورام: الأغذية المرشوشة بالمبيدات تقتل الإنسان ببطء وتسبب السرطان أخصائية أورام: الأغذية المرشوشة بالمبيدات تقتل الإنسان ببطء وتسبب السرطان
يلجأ الفلاحون إلى رش الأغذية بالكيماويات للتخلص من الحشرات والآفات التى تقضى على محصولهم، لكنهم لا يعرفون أنهم يقتلون الملايين من الناس ويتسببون فى إصابتهم بالسرطان.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة وفاء عبد الهادى - أخصائية الأورام بقصر العينى، أخصائية علاج ومكافحة الأورام بالأغذية - أن الأغذية المرشوشة بالمبيدات تقتل الحشرات والآفات والإنسان أيضا، حيث إنها تدخل الجسم بواسطة الأغذية، وتتسبب فى الوفاة بصورة بطيئة، إضافة إلى أنها تتسبب فى الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة.

وأشارت أخصائية علاج ومكافحة الأورام بالأغذية إلى أن الدقيق والأغذية الخالية من مادة "الجلوتين" تعمل على تحسن التهاب المفاصل، الذى يسببه انخفاض مستويات المناعة.

وأضافت وفاء قائلة "المعدة بيت الداء"، حيث إن ما يدخل المعدة مسئول عن الإصابة بالأمراض، لافتةً إلى أن الأغذية السريعة والـ "Junk Food"، لا يتم هضمها بطريقة صحيحة وتضخ سمومها فقط فى الجسم ولا تفيده بشيئاً ثم تخرج عن طريق البراز.

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