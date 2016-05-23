مرتضى منصور يوضح موقف الزمالك من التعاقد مع "عماد متعب"

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن أنه لم يتم طلب التعاقد مع عماد متعب مهاجم الأهلى، ولم يتم التطرق للحديث حول هذا الأمر مع اللاعب إطلاقاً.

وأوضح مرتضى، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة"، أن عماد متعب مهاجم موهوب ويمتلك قدرة تهديفية عالية لا يتمتع بها أى لاعب، مؤكداً أنه سيتم الترحيب به حال إبداء رغبته فى اللعب بصفوف الزمالك، لافتاً إلى أن "القناص" مازال أمامه ثلاثة أو أربعة سنوات أخرى حتى يعلن اعتزاله.

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