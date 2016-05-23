أخبار ليبيا اليوم.. مقتل وزير ليبى سابق فى اشتباكات مع عناصر داعش

ركزت أخبار ليبيا اليوم على مقتل وزير ليبى سابق فى اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وعناصر داعش، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم حث مارتن كوبلر المجتمع الدولى على تقديم المساعدة الطبية لجميع الجرحى.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية الأحد أن وزيرا ليبيا سابقا قتل فى اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وجهاديى تنظيم داعش فى منطقة سرت.

وقالت الوكالة الموالية لحكومة الوفاق إن قواتها: "أحرزت تقدما كبيرا واشتبكت مع فلول تنظيم داعش" موضحة أن "الاشتباكات أسفرت عن استشهاد وزير العمل والتأهيل فى الحكومة المؤقتة السابقة (2012-2014) القائد الميدانى محمد الفيتورى السوالم".

وقتل السوالم فى منطقة البغلة جنوب شرق أبوقرين على بعد حوالى 100 كلم غرب سرت. وأضافت الوكالة "أن الاشتباكات أسفرت ايضا عن جرح خمسة من المقاتلين". الا أنها لم تحدد متى قتل السوالم.

> وكانت قوات حكومة الوفاق أعلنت الثلاثاء انها استعادة مدينة أبوقرين من التنظيم المتطرف.

وتخوض القوات التابعة لحكومة الوفاق من جهة وقوات حكومة الشرق الليبى الموالية للواء خليفة حفتر من جهة اخرى، معارك لطرد التنظيم المتطرف من معقله فى سرت على بعد 400 كلم شرق طرابلس. ولا تؤيد الأسرة الدولية هذا التسابق بين الطرفين لانه قد يهدد الجهود فى مواجهة الجهاديين.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم حث المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، المجتمع الدولى على تقديم المساعدة الطبية لجميع الجرحى فى ليبيا الذين أصيبوا فى القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن كوبلر- فى تغريدة الأحد على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"- "هذا دعم إنسانى ضرورى جدا"، لافتا إلى أن المستشفيات فى مصراته مكتظة الآن وبحاجة إلى مساعدة عاجلة. وفى سياق آخر، قال كوبلر أنه التقى مواطنًا ليبيًا فى فرانكفورت بألمانيا، وقد شجعه على مواصلة طريق السلام وإنعاش الاقتصاد الليبى.

- مقتل وزير سابق فى معارك مع تنظيم داعش فى ليبيا

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