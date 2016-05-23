أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار ليبيا اليوم.. مقتل وزير ليبى سابق فى اشتباكات مع عناصر داعش

Google+ Print
أخبار ليبيا اليوم.. مقتل وزير ليبى سابق فى اشتباكات مع عناصر داعش أخبار ليبيا اليوم.. مقتل وزير ليبى سابق فى اشتباكات مع عناصر داعش
ركزت أخبار ليبيا اليوم على مقتل وزير ليبى سابق فى اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وعناصر داعش، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم حث مارتن كوبلر المجتمع الدولى على تقديم المساعدة الطبية لجميع الجرحى.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية الأحد أن وزيرا ليبيا سابقا قتل فى اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وجهاديى تنظيم داعش فى منطقة سرت.

وقالت الوكالة الموالية لحكومة الوفاق إن قواتها: "أحرزت تقدما كبيرا واشتبكت مع فلول تنظيم داعش" موضحة أن "الاشتباكات أسفرت عن استشهاد وزير العمل والتأهيل فى المؤقتة السابقة (2012-2014) القائد الميدانى محمد الفيتورى السوالم".

وقتل السوالم فى منطقة البغلة جنوب شرق أبوقرين على بعد حوالى 100 كلم غرب سرت. وأضافت الوكالة "أن الاشتباكات أسفرت ايضا عن جرح خمسة من المقاتلين". الا أنها لم تحدد متى قتل السوالم.
> وكانت قوات حكومة الوفاق أعلنت الثلاثاء انها استعادة مدينة أبوقرين من التنظيم المتطرف.

وتخوض القوات التابعة لحكومة الوفاق من جهة وقوات حكومة الشرق الليبى الموالية للواء خليفة حفتر من جهة اخرى، معارك لطرد التنظيم المتطرف من معقله فى سرت على بعد 400 كلم شرق طرابلس. ولا تؤيد الأسرة الدولية هذا التسابق بين الطرفين لانه قد يهدد الجهود فى مواجهة الجهاديين.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم حث المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، المجتمع الدولى على تقديم المساعدة الطبية لجميع الجرحى فى ليبيا الذين أصيبوا فى القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن كوبلر- فى تغريدة الأحد على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"- "هذا دعم إنسانى ضرورى جدا"، لافتا إلى أن المستشفيات فى مصراته مكتظة الآن وبحاجة إلى مساعدة عاجلة. وفى سياق آخر، قال كوبلر أنه التقى مواطنًا ليبيًا فى فرانكفورت بألمانيا، وقد شجعه على مواصلة طريق السلام وإنعاش الاقتصاد الليبى.


>- مقتل وزير سابق فى معارك مع تنظيم داعش فى ليبيا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين