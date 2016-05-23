أخبار المغرب اليوم..بعد أزمتها مع الأمم المتحدة..غضب فى الرباط من واشنطن

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول استدعاء وزارة الخارجية المغربية للسفير الأمريكى فى الرباط، للاحتجاج على مضمون تقرير أمريكى، اتهم المغرب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووصف التقرير السنوى، الذى تصدره وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان فى المغرب بالسيئ، نتيجة الانتهاكات فى السجون والمعتقلات.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تقرير حديث مفاده أن المغرب من بين أكثر الدول عبر العالم التى تعانى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى المخاطر التى يمكن أن تنتج عن ذلك مستقبلا.

التقرير الذى أعده برنامج الأمم المتحدة حول الضعف البيئى والاقتصادى للدول التى تواجه ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى جميع أنحاء العالم، احتلت فيه المملكة المرتبة 14 من بين 110 دول، وجاءت أثمان المواد الغذائية فى المغرب أكثر ارتفاعا فى السوق الدولية.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، حول حظر شركة اتصالات المغرب اللعب عبر الإنترنت فى حادثة لافتة من نوعها منذ 3 أيام ما تسبب بغضب شعبى بين مستخدمى الإنترنت بعد حظر خدمات الإتصال عبر الإنترنت قبل أشهر.

- المغرب يستدعى السفير الأمريكى بسبب تقرير الخارجية عن حقوق الإنسان

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