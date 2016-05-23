مباشر نهائي كأس إسبانيا إلى الوقت الإضافي - برشلونة (1) - (0) إشبيلية.. ألبا يقتل الأندلسيين

يدفع برشلونة بكل أسلحته الهجومية الفتاكة في مباراة نهائي كأس إسبانيا ضد إشبيليه يوم الأحد.

ويلعب الفريقان المباراة النهائية على ملعب فينسينتي كالديرون معقل أتليتكو مدريد.

وسجل خوردي ألبا هدف تقدم البلوجرانا في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي الأول.

لم ينجح أي فريق في هز الشباك طوال الوقت الأصلي للمباراة ليلعب الفريقان وقتا إضافيا قبل طرد إيفر بانيجا في الدقيقة 91.

وطرد الحكم خافيير ماسكيرانو مدافع برشلونة بعد إسقاط كيفن جاميرو خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36، كما طرد إيفر بانيجا لاعب الفريق الأندلسي في الدقيقة 92.

ويدفع لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بالثلاثي الناري ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز في الخط الأمامي.

ويلعب الثلاثي أندرياس إنيستا وإيفان راكيتيش وسيرخيو بوسكيتش في وسط الملعب.

بينما يحمى عرين الحارس أندري تير شتيجن كل من داني ألفيش وجيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو وخوردي ألبا.

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