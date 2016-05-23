بالفيديو والصور: محمد منير يغني "بالدموع" مع "دوبليره الصغير"

اصطحب الكينج محمد منير لأول مرة الطفل الصغير "حكو" الذي أدي شخصيته وهو صغير ضمن أحداث مسلسل "المغني" ليقدما معا تتر المسلسل المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2016، وأكد منير لجمهوره بمدرجات ملعب الهوكي بمجمع صالات ستاد القاهرة، أنه واثق بنجاح المسلسل، ويتمنى أن يكون عند حسن ظن مشاهديه!!

منير نصح الطفل الصغير بالتركيز على التمثيل لأنه يملك الموهبة، وطالبه بالابتعاد تماما عن الغناء، كما احتضنه عندما سالت دموعه أمام الترحيب الحار من الجمهور.

الحفل الفني المنتظر لمنير منذ أعياد الربيع شهد العديد من شائعات التأجيل بسبب حالة الحداد على ضحايا الطائرة المصرية، ولكن منير أصر على تقديم حفله المؤجل، وطلب من جمهوره الوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا ، وقدم بعدها أغنية "حدوتة مصرية" مع سيدة تدعى هالة لم يكشف عن هويتها.

محمد منير مع السيدة هالة يغني حدوتة مصرية



تتر مسلسل المغنى



تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي