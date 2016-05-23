ريهام أيمن تعتزل الفن نهائيا بسبب ابنها

نفت الفنانة الشابة ريهام أيمن كل ما تردد عن تعرضها لضغوط من زوجها النجم الشاب شريف رمزي، لاعتزال الفن، وأكدت أنها من اتخذت القرار لرعاية ابنها الأول، والاهتمام ببيتها، وقالت: شريف لم يطلب مني الاعتزال، وطلب فقط التوفيق ما بين عملي كممثلة وبين مهامي كأم وزوجة، ووقتها اتخذت قرارا بالاعتزال.

ريهام التي برزت في دور ابنة الزعيم عادل أمام بمسلسل "العراف" ، واثارت ضجة كبرى بزواجها من النجم شريف رمزي زوج أقرب صديقاتها وقتها منة حسين فهمي، أكدت:أنها لا تجد أي صعوبة في اتخاذ قرار اعتزال الفن غذا شعرت أنه سيتعارض مع رعايتها لطفلها الأول، وقالت: أشعر أنني سأتخذ هذا القرار في أقرب وقت!!

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي