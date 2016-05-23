ضبط عاطل أثناء سرقته صندوق النذور بمسجد فى المنوفية

تمكنت وحدت مباحث مركز شرطة شبين الكوم من ضبط عاطل أثناء محاولتة سرقة صندوق النذور بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم من ضبط "عزت.ج.ن.ا.ح" 27 عاما عاطل ومقيم مليج – مركز شبين الكوم وذلك أثناء قيامه بمحاولة سرقة صندوق النذور من مساجد أبو بكر الصديق بمدينة شبين الكوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 8621 جنح القسم لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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