أمن البحر الأحمر يكشف غموض مقتل سائق تاكسى بـ«سلاح ميرى» بالغردقة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالبحر الآحمر العثور علي جثة سائق سيارة تاكسي داخل مسكنة بمنطقة شارع المدارس بمدينة الغردقة، مساء اليوم الأحد.

أفادت التحقيقات أن الطلق الناري الذي أودي بحياة المجني عليه تم اطلاقة من سلاح ميري خاص باحد مندوبي الشرطة، واستقر الطلق الناري بمنطقة الصدر، وتبين أن المجني عليه كان يقيم معه بنفس مسكن مندوب الشرطة بقسم الاشتباه بمديرية أمن البحر الأحمر وتم التحفظ عليه من جانب أجهزة الأمن.

وأكد مندوب الشرطة أنه خرج من المسكن وعاد مرة آخري ليجد المجني عليه جثة هامدة.

وانتقل فريق من وكلاء نيابة الغردقة لموقع الحادث لمناظرة الجثة ومعاينة مكان الواقعة وتم استدعاء سيارة اسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفي الغردقة العام ​.​

كان اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الاحمر قد تلقي اخطارًا من مأمور قسم أول الغردقة بالعثور علي جثة لشاب في العقد الرابع من العمر وبها طلق ناري في الصدر وانتقل لموقع الحادث قيادات البحث الجنائي والأمن العام، وتبين من التحقيقات الأولية أن الجثة للمدعو ياسر ع م ، من محافظة الفيوم ويقيم بمنطفة ابو نواس بالغردقة، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الحادث. ​